Не лише пільги: за що пенсіонерів можуть оштрафувати

Незважаючи на пенсійні виплати, пільги та інші види державної підтримки, пенсіонерам важливо діяти за встановленими правилами. За порушення окремих норм законодавство передбачає фінансові наслідки — зокрема штрафи або повернення надміру отриманих коштів

Чи можуть оштрафувати пенсіонера

Пенсія в Україні — це не лише форма допомоги від держави, а й система з визначеними вимогами. Якщо в житті пенсіонера відбулися будь-які зміни, про них потрібно повідомити Пенсійний фонд упродовж 10 днів. Якщо цього не зробити вчасно, людина може втратити частину виплат.

Коли через несвоєчасне інформування пенсіонеру нарахували зайві гроші, Пенсійний фонд має право повернути ці кошти поступово. Для цього можуть щомісяця утримувати до 20% пенсії. Такі відрахування триватимуть доти, доки переплату не буде повністю погашено.

Найчастіше труднощі виникають через зміну місця проживання, працевлаштування або звільнення з роботи, зміну прізвища чи інших персональних даних, оформлення ID-картки замість паспорта старого зразка або відновлення втрачених документів.

Цікаве по темі: Який сукупний дохід сім’ї дає право на отримання пільги у 2026 році

Чи оштрафують пенсіонера за несплату квитка в транспорті

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті та приміських електричках. Однак скористатися цією пільгою можна лише за наявності пенсійного посвідчення — це окремо уточнено в постанові Кабміну.

Якщо посвідчення при собі немає, проїзд уже вважається платним. Тому під час перевірки, коли людина не має ні квитка, ні пенсійного посвідчення, доведеться сплатити штраф. Наразі штраф за безквитковий проїзд у 20 разів перевищує вартість проїзду.

Нагадаємо, що частині пенсіонерів зупинили виплати. У Пенсійному фонді України пояснили, як пройти ідентифікацію та відновити пенсійні виплати разом із усією заборгованістю.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з пенсіонерів може отримати доплату на онуків

Деякі українці можуть не отримати пільги на комуналку

Не всі українці отримають пенсію в січні: причина

Джерело: 24 Канал.