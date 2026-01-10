close-btn
PaySpaceMagazine

Частині пенсіонерів зупинили виплати: як їх відновити

10.01.2026 11:30
Микола Деркач

У Пенсійному фонді України пояснили, як пройти ідентифікацію та відновити пенсійні виплати разом із усією заборгованістю

Частині пенсіонерів зупинили виплати: як їх відновити

Фото: unsplash.com, freepik.com

До 31 грудня 2025 року дві категорії пенсіонерів мали обов’язково пройти ідентифікацію. Тим, хто не встиг це зробити у встановлений термін, виплати призупинили. Розповідаємо, кого це стосується та як відновити пенсію.

Хто мав пройти ідентифікацію

Ідентифікацію до 31 грудня 2025 року повинні були пройти:

  • жителі тимчасово окупованих територій України;
  • пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном понад шість місяців.

Ця процедура потрібна для того, щоб Пенсійний фонд підтвердив: кошти отримує саме та людина, якій призначена пенсія. Ті, хто не пройшов ідентифікацію вчасно, вже з січня залишилися без виплат.

Читайте також: Хто з пенсіонерів може отримати доплату на онуків

Як відновити виплату пенсії

У Пенсійному фонді України нагадують, що призупинені виплати можна відновити. Для цього пенсіонеру потрібно пройти ідентифікацію одним зі способів:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • подавши заяву на проходження ідентифікації через відеоконференцзв’язок на вебпорталі Пенсійного фонду;
  • у дипломатичному представництві України за кордоном — після цього документи потрібно надіслати поштою або онлайн до Пенсійного фонду.

Після проходження ідентифікації пенсіонеру відновлять виплати та компенсують всю суму пенсії за період, коли її було призупинено.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці можуть не отримати пільги на комуналку

Не всі українці отримають пенсію в січні: причина

Як українці з інвалідністю можуть збільшити собі пенсію

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової 10.01.2026

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової
Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова 09.01.2026

Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова
Хто з пенсіонерів може отримати доплату на онуків 09.01.2026

Хто з пенсіонерів може отримати доплату на онуків
Деякі українці можуть не отримати пільги на комуналку 08.01.2026

Деякі українці можуть не отримати пільги на комуналку
Не всі українці отримають пенсію в січні: причина 07.01.2026

Не всі українці отримають пенсію в січні: причина
Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено 07.01.2026

Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:30

ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі

 Сьогодні  13:00

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

 Сьогодні  10:00

Торговий бот на Polymarket перетворив $300 на $550 000

 09.01.2026  19:40

Binance оприлюднила результати 2025 року: обсяг торгів, аірдропи, нові криптовалюти

 09.01.2026  18:20

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя

 09.01.2026  17:00

Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck

 09.01.2026  15:40

Українці сплатили рекордний ЄСВ у 2025 році — Податкова

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.