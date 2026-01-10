Частині пенсіонерів зупинили виплати: як їх відновити

У Пенсійному фонді України пояснили, як пройти ідентифікацію та відновити пенсійні виплати разом із усією заборгованістю

До 31 грудня 2025 року дві категорії пенсіонерів мали обов’язково пройти ідентифікацію. Тим, хто не встиг це зробити у встановлений термін, виплати призупинили. Розповідаємо, кого це стосується та як відновити пенсію.

Хто мав пройти ідентифікацію

Ідентифікацію до 31 грудня 2025 року повинні були пройти:

жителі тимчасово окупованих територій України;

пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном понад шість місяців.

Ця процедура потрібна для того, щоб Пенсійний фонд підтвердив: кошти отримує саме та людина, якій призначена пенсія. Ті, хто не пройшов ідентифікацію вчасно, вже з січня залишилися без виплат.

Як відновити виплату пенсії

У Пенсійному фонді України нагадують, що призупинені виплати можна відновити. Для цього пенсіонеру потрібно пройти ідентифікацію одним зі способів:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

подавши заяву на проходження ідентифікації через відеоконференцзв’язок на вебпорталі Пенсійного фонду;

у дипломатичному представництві України за кордоном — після цього документи потрібно надіслати поштою або онлайн до Пенсійного фонду.

Після проходження ідентифікації пенсіонеру відновлять виплати та компенсують всю суму пенсії за період, коли її було призупинено.

За матеріалами napensii.ua.