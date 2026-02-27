close-btn
Біткоїн провалився та готується до обвалу — співзасновник Wikipedia

27.02.2026 19:20
Ольга Деркач

Співзасновник Wikipedia та підприємець у сфері інтернет-технологій Джиммі Вейлз висловився щодо Біткоїна, окресливши свою доволі критичну позицію. На його переконання, цей актив провалився як платіжний інструмент і як спосіб збереження вартості

Фото: pixabay.com

Водночас він не підтримує радикальну точку зору про повне зникнення Біткоїна. На думку Вейлза, сценарій падіння до нуля є малоймовірним. Актив і надалі функціонуватиме, адже його технічна архітектура достатньо стійка. Серед потенційних загроз він згадує лише виняткові обставини — зокрема, можливу атаку 51%, яку відносять до категорії системних ризиків.

Попри це, Вейлз вважає, що основні обіцянки та ідеї, які просувалися навколо Біткоїна, так і не стали реальністю. Саме тому він прогнозує довгострокове зниження його вартості. Як орієнтир він назвав позначку $10 000 у перерахунку на сьогоднішню купівельну спроможність до 2050 року.

На його думку, Біткоїн не має перспектив стати універсальною валютою майбутнього. Він характеризує його як переоцінений і здебільшого спекулятивний актив. Крім того, Вейлз не бачить підстав для того, щоб великі інституційні гравці — зокрема держави — почали системно нарощувати свої позиції в цьому активі.

Він також наголошує, що інвесторам варто бути готовими до сценарію, за якого вартість Біткоїна знизиться до умовного «рівня хобі». У такому разі актив залишиться нішевим явищем, цікавим передусім для ентузіастів технології, а не для широкого фінансового ринку.

Подібної оцінки дотримується і нобелівський лауреат Пол Кругман. Він також скептично ставиться до перспектив Біткоїна як глобальної валюти та заявляє, що на практиці той часто використовується як інструмент для незаконних операцій і обходу санкційних обмежень.

Якою є загальна позиція Вейлза щодо криптоіндустрії

Засновник Wikipedia загалом демонструє скепсис стосовно криптосфери. Він є прихильником традиційної фінансової системи та переконаний, що цифрові активи не здатні витіснити банківський сектор.

Окремо він критикує механізм первинної пропозиції монет, вважаючи ICO шахрайською практикою. Також Вейлз виступає проти інтеграції криптоактивів у роботу Wikipedia. У ширшому контексті він розглядає крипторинок як бульбашку, де домінують надмірний інформаційний ажіотаж та численні шахрайські проєкти.

Джерело: Incrypted.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
