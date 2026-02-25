3 криптовалюти, яких варто уникати в березні

Криптовалютний ринок завершує лютий 2026 року під потужним тиском: Біткоїн опустився нижче $65 000 після найгіршого початку року за всю історію спостережень

З наближенням березня волатильність, імовірно, збережеться. Деякі активи стають особливо ризикованими для торгівлі через структурні слабкості, слабку динаміку, ризики розмивання пропозиції або згасання інтересу інвесторів.

Ринок також залишається вразливим до ширших коливань на тлі макроекономічного тиску, невизначеності щодо тарифів, ліквідацій позицій та зниження апетиту до ризику.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu, один із найвідоміших мемкоїнів, став одним із найбільш постраждалих активів під час нинішнього спаду, суттєво втративши в ціні з початку року та порівняно з попередніми піками. На момент публікації SHIB торгувався на рівні $0,0000055, знизившись на 16% у 2026 році.

Аналітики вказують на стійкі структурні проблеми, зокрема інфляційну модель пропозиції без чіткого механізму дефіциту, згасання ажіотажу навколо екосистеми, зокрема Shibarium, а також вразливість до загальної слабкості альткоїнів.

В умовах, коли ринок перебуває під впливом динаміки Біткоїна та макроекономічної обережності, мемкоїни на кшталт SHIB стикаються з посиленим ризиком падіння через фіксацію прибутку, зниження інтересу роздрібних інвесторів та конкуренцію з боку новіших токенів.

Отже, торгівля SHIB у березні пов’язана з ризиком подальших різких просідань, якщо негативні настрої збережуться або ліквідації прискоряться, адже актив не має сильних фундаментальних чинників для швидкого відновлення.

Tron (TRX)

Другою у списку є Tron — актив із підвищеним рівнем ризику через проблеми з управлінням, регуляторний тиск та питання щодо його довгострокової корисності в умовах зрілого ринку DeFi та стейблкоїнів.

Попри відносну стійкість за обсягами стейблкоїнів, зокрема домінування TRC-20 USDT, загальна слабкість альткоїнів та макроекономічне скорочення боргового навантаження створюють додаткові загрози.

Цікаве по темі: Кількість активних адрес XRP впала до найнижчого рівня у 2026

У березні, на тлі зменшення ліквідності та потенційних каскадних ліквідацій у мережі, TRX може зіткнутися з посиленням тиску продавців, оскільки інвестори переходитимуть у більш безпечні активи або фіксуватимуть збитки через відсутність чіткого імпульсу зростання.

На момент публікації TRX торгувався на рівні $0,29, додавши близько 0,5% від початку року.

Ethereum (ETH)

Ethereum став однією з найгірших за динамікою великих криптовалют у 2026 році — зниження перевищує 30% із початку року. На момент публікації актив торгувався на рівні $1 893.

Слабкість Ethereum пояснюється згасанням наративу про дефіцитність, зниженням відносної активності в DeFi порівняно з конкурентами та високою кореляцією з домінуванням Біткоїна.

За відсутності потужних каталізаторів — відновлення притоку коштів у ETF, масштабних оновлень мережі, що стимулюють використання, або поліпшення макроекономічних умов — ETH може й надалі відставати від ринку та протестувати нижчі рівні підтримки, потенційно в напрямку $1 500 у разі погіршення настроїв.

У березні невизначеність щодо інституційних потоків, впливу тарифів та ліквідацій підвищує ризик значних короткострокових втрат.

Загальний прогноз для крипторинку напередодні березня 2026 року залишається складним. Тиск може зберігатися довше, якщо рівні підтримки не витримають або макроекономічні умови погіршаться.

Трейдерам варто зосередитися на суворому управлінні ризиками, уникати надмірного кредитного плеча, обмежувати експозицію та проводити ретельний аналіз перед ухваленням рішень.

Джерело: Finbold.