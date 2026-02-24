Біткоїн готується до затяжного падіння — аналітик

Технічні індикатори сигналізують про ризик затяжного падіння Біткоїна в найближчі дні, оскільки активу важко втримати рівень підтримки $60 000

У цьому контексті Біткоїн перебуває на межі формування потужного ведмежого сигналу на триденному графіку — «хреста смерті» між 50- та 200-денною простою ковзною середньою (SMA), який, за прогнозами, може з’явитися приблизно 27 лютого. Про це повідомив Алі Мартінес.

Аналітик зазначив, що поточна конфігурація сформувалася після тривалого зниження, яке розпочалося з піку Біткоїна в жовтні 2025 року.

Відтоді криптовалюта втратила понад 52% вартості — з більш ніж $110 000 до приблизно $68 000. Останнім часом розпродаж посилився: ціна опустилася нижче як 50-, так і 200-денної SMA на тлі зростання низхідного імпульсу.

На триденному графіку 50-денна SMA спрямована вниз і наближається до 200-денної SMA, що свідчить про домінування ведмежого імпульсу над ширшим трендом. Якщо сигнал підтвердиться найближчими днями, це буде перший «хрест смерті» у цьому циклі на вищому таймфреймі.

Історичний вплив «хреста смерті» на BTC

Історично подібні формації передували фінальній фазі капітуляції під час ведмежих ринків. У 2013 році Біткоїн уже втратив понад 70% до моменту перетину, після чого знизився ще приблизно на 50%.

Схожий сценарій спостерігався після піку 2017 року та знову у 2021-му, коли «хрест смерті» з’явився після різкого розпродажу й передував завершальній хвилі падіння до макроекономічного дна.

За словами Мартінеса, поточна структура Біткоїна повторює попередні цикли: актив уже знизився більш ніж на 50% від максимуму жовтня 2025 року.

Тепер наближення «хреста смерті» вказує на можливе збереження тиску продавців. Історично подібні сигнали передували завершальній хвилі зниження, що може означати потенційне падіння ще на 30% — до $40 000 або, в глибшому сценарії, на 50% — до $30 000.

Хоча це не гарантія, попередні цикли свідчать, що «хрест смерті» часто збігався з останнім значним спадом перед формуванням макродна.

Біткоїн опустився нижче $65 000

Тим часом Біткоїн продовжує втрачати позиції та опустився нижче $65 000. Станом на момент написання BTC торгувався на рівні $63 012, втративши більше 5% за останні 24 години. За тиждень актив знизився більш ніж на 7%.

Падіння здебільшого пов’язане з відновленням невизначеності щодо торговельної політики США за президентства Дональда Трампа. Після рішення Верховного суду, яке обмежило його попередні повноваження щодо тарифів, Трамп запровадив новий глобальний імпортний тариф у розмірі 15% та згодом підвищив його, посиливши побоювання щодо перебоїв у торгівлі, уповільнення економічного зростання й зростання інфляції.

Цей крок спричинив перехід інвесторів до стратегії уникнення ризику: вони виходять із волатильних активів, таких як криптовалюти, й переходять до традиційних тихих гаваней, зокрема золота.

Аналітики вважають поточний розпродаж радше тактичним зниженням ризиків, ніж повною капітуляцією. Його зумовлюють скорочення кредитного плеча, тривалий відтік коштів з ETF та каскадні ліквідації позицій.

