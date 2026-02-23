2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації у 2026

Попри те, що крипторинок у 2026 році поки переживає складний період, низка цифрових активів демонструє потенціал для зростання попиту з боку покупців

Ця динаміка може підштовхнути їх до того, щоб до кінця 2026 року вони потенційно досягли ринкової капіталізації на рівні $100 млрд.

Solana (SOL)

Наразі Solana має ринкову капіталізацію близько $45 млрд і торгується на рівні $79 станом на момент написання, знизившись на 7,17% за останні 24 години.

Щоб піднятися до $100 млрд із поточних рівнів, Solana потрібно більш ніж удвічі зрости в ціні. За оцінки циркулюючої пропозиції приблизно 570 млн токенів це означало б ціну близько $175 за токен.

Частина учасників ринку зберігає «бичачі» очікування щодо активу. Наприклад, аналітики Standard Chartered прогнозують, що Solana може зрости до $250 до кінця 2026 року, посилаючись на її позиціонування в мікроплатежах у стейблкоїнах та подальші оновлення інфраструктури.

Одним із найбільш очікуваних кроків є оновлення консенсусу Alpenglow, покликане підвищити швидкість транзакцій і скоротити час фіналізації. Це потенційно може посилити впровадження Solana в сегментах децентралізованих фінансів та невзаємозамінних токенів.

Хоча нещодавнє падіння обсягів на децентралізованих біржах може свідчити про короткостроковий тиск продавців, Solana утримується поблизу технічної підтримки на рівні близько $80. Аналітики вважають цей рівень критично важливим для можливого відскоку, якщо загальні ринкові настрої покращаться.

Tron (TRX)

Щоб Tron досяг оцінки $100 млрд, токену потрібно зрости приблизно в 3,7 раза від поточних рівнів. З огляду на оцінку циркулюючої пропозиції на рівні 94,5 млрд TRX це відповідало б ціні близько $1,06 за токен.

Наразі TRON торгується на рівні $0,28, знизившись на 0,3% за останні 24 години, а його ринкова капіталізація становить близько $27 млрд.

Ринкові прогнози припускають, що до кінця року TRON може піднятися аж до $0,516. Зростання можуть підтримати збільшення загальної заблокованої вартості та збереження домінування в обсягах транзакцій USDT у стандарті TRC-20.

Водночас чіткіші регуляторні рамки на ключових ринках і ширша інституційна участь у стейкінгу також розглядаються як чинники, що можуть підсилити позитивний сценарій.

Тим часом нещодавні закупівлі в резервах на суму понад 177 000 TRX допомогли зміцнити підтримку поблизу рівня $0,27. Стійкий прорив вище зони опору $0,30, імовірно, сигналізуватиме про нову хвилю висхідного імпульсу.

Джерело: Finbold.