Деяким українцям неправильно індексують пенсію

28.02.2026 11:30
Микола Деркач

Частині українських пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2021–2024 роках, індексацію нараховували не в повному обсязі. Зокрема, Київський окружний адміністративний суд визнав такі обмеження незаконними та зобов’язав провести перерахунок одному з позивачів

Фото: unsplash.com, freepik.com

Після рішення суду його щомісячна доплата зросла майже на 600 грн.

У чому суть проблеми

Чоловік оформив пенсію у 2024 році. Під час індексації у 2025 році відповідно до постанови Кабміну №209 виплату підвищили лише на 350 грн (пише Хвиля з посиланням на адвоката з цивільних пенсій юридичної компанії «Мережа права» Андрія Дзіся).

Водночас за загальним коефіцієнтом 11,5% надбавка мала б становити близько 900 грн. Однак пункт 6 частини 2 цієї ж постанови передбачав особливий механізм для тих, кому пенсію призначили у 2021–2024 роках.

Фактично застосовувався обмежувальний коефіцієнт: що пізніше людина вийшла на пенсію, то менший розмір індексації вона отримувала. Через це пенсіонер щомісяця недоотримував близько 600 грн та звернувся до суду.

Позиція суду

Як пояснив адвокат Андрій Дзісь, закон встановлює єдиний порядок індексації для всіх, а уряд не має права звужувати його для окремих категорій громадян.

«Є відповідний закон, порядок проведення індексації – він є один для всіх. І Кабінет Міністрів не має права обмежувати певну категорію громадян обмежуючими коефіцієнтами та індексувати пенсію неправильно», – зазначив він.

Читайте також: Деяким пенсіонерам доплатять по 778 грн

Суд погодився з цією аргументацією. У рішенні від 10 лютого 2026 року він визнав протиправним пункт 6 частини 2 постанови №209, який передбачав зменшену індексацію для «нових» пенсіонерів.

Таким чином справу вирішено на користь позивача, а Пенсійний фонд має провести повний перерахунок виплат.

Чи є рішення остаточним

Поки що рішення не набрало законної сили. Кабмін може подати апеляцію.

Водночас, за словами адвоката, суди різних інстанцій уже неодноразово ставали на бік пенсіонерів у подібних справах.

Це означає, що українці, які вийшли на пенсію у 2021–2024 роках та отримали зменшену індексацію, можуть через суд домагатися перерахунку і повернення недоотриманих коштів.

За матеріалами napensii.ua.

