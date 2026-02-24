Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція

У Дії з’явилась нова категорія A1.2 Вимушене переміщення за межі України. Вона для людей, які були змушені виїхати з України після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію. Через цю категорію можна подати заяву, щоб зафіксувати факт вимушеного переміщення за кордон і надалі претендувати на компенсацію в межах міжнародного механізму відшкодування збитків

Як зазначають у пресслужбі Дії, важливо: подання заяви саме по собі не означає автоматичної виплати вже зараз. Це офіційна фіксація вашої історії та обставин, які стали підставою для переміщення, із додаванням доказів.

Хто може подати заяву

Подати заяву можуть повнолітні громадяни України. Батьки або законні представники можуть подати заяву від імені дитини.

Для підписання потрібен Дія.Підпис або КЕП.

Якщо ви вже подавали заяву про внутрішнє переміщення в категорії A1.1, це не заважає подати заяву також у категорії A1.2.

Що підготувати перед подачею

Щоб заява виглядала максимально переконливо, заздалегідь підготуйте короткий і чіткий опис подій: коли та звідки ви виїхали, що саме змусило виїхати, чому ви не могли повернутися, де ви перебували після виїзду.

Окремо продумайте, які документи або матеріали можуть підтвердити ваші слова. Навіть якщо частина доказів у вас відсутня, заяву все одно можна подати, але краще додати все, що маєте під рукою.

Які підтвердження можна додати

Під час подачі підтвердження додаються за наявності. Тобто це не завжди обов’язково, але корисно.

Як підтвердження можуть бути доречні матеріали, які показують сам факт виїзду, обставини, що змусили виїхати, або вашу ситуацію за кордоном. Це можуть бути документи та довідки, записи про перетин кордону, документи про тимчасовий захист чи проживання, підтвердження прихистку, листування або повідомлення від офіційних органів. Додавайте те, що реально підсилює вашу історію та не містить зайвого.

Як подати заяву в Дії

Авторизуйтесь на порталі Дія. Оберіть категорію A1.2 Вимушене переміщення за межі України. Заповніть інформацію про обставини виїзду. Додайте підтвердження за наявності. Підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП.

Що саме описувати в заяві

У формі важливо дати зрозумілу хронологію. Опишіть події, які змусили вас виїхати, і причину, чому це було саме вимушене переміщення, а не добровільна поїздка.

Зазначте дані про перетин кордону або поясніть, чому повернення було неможливим. Якщо ви не можете назвати точні дати, вкажіть хоча б приблизний період і поясніть, чому немає точності.

Додайте інформацію про прихисток за кордоном: країна, місто, тип розміщення, статус або програма підтримки, якщо вона була.

Також потрібно зазначити інше громадянство за наявності. Якщо його немає, важливо не залишати двозначності.

Поради, щоб заява була сильнішою

Пишіть конкретно та по суті: що сталося, як це вплинуло на вашу можливість жити вдома, що саме змусило виїхати або не дало повернутися.

Уникайте загальних формулювань без прив’язки до обставин. Краще один короткий абзац із фактами, ніж багато емоційних описів без деталей.

Якщо додаєте файли, обирайте ті, що прямо підтверджують ключові моменти. Не перевантажуйте заяву випадковими матеріалами.

Де дізнатися більше

Більше інформації про міжнародний Реєстр збитків і категорії заяв можна знайти на сайті Реєстру.

Нагадаємо, що послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, та швейцарсько-української Програми EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.

