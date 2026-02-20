close-btn
Українська компанія залучила інвестиції від американського фонду

20.02.2026 14:20
Ольга Деркач

Українська Defense Tech-компанія MaXon Systems отримала інвестиції від американського фонду Green Flag Ventures

Фото: freepik.com

Про угоду повідомили у Green Flag Ventures. Там уточнюють, що ключова розробка MaXon Systems націлена на одну з найгостріших проблем сучасного поля бою — протидію масованим атакам великих роїв ворожих дронів.

У фонді наголошують, що класичні рішення протиповітряної оборони залишаються ефективними, але їхнє застосування у великих масштабах надто дороге. Аналогічно й перехоплення цілей у ручному режимі, за їхніми словами, не дає потрібної економіки та темпу реагування.

«Традиційні системи протиповітряної оборони є потужними, але надто дорогими в масштабі. Так само і ручне перехоплення», — зазначили у Green Flag Ventures.

Концепція MaXon Systems передбачає створення замкненої системи централізованого та автономного захисту міст і критичної інфраструктури. Йдеться про платформу, яка об’єднує одразу кілька компонентів: високошвидкісні перехоплювачі, інструменти виявлення та відстеження цілей на великих дистанціях, а також інтегроване програмне забезпечення для прицілювання та наведення.

Цікаве по темі: Український стартап Farsight Vision залучив €7,2 млн інвестицій

Компанія повідомляє, що рішення вже перебуває на рівні технологічної готовності TRL 8 і пройшло валідацію в реальних бойових умовах.

Дорожня карта MaXon Systems сфокусована на тому, щоб вивести систему на повну автономність на всіх етапах її роботи. Паралельно команда розробляє можливість одночасного керування кількома перехоплювачами з віддаленого командного пункту, а також працює над інтеграцією радіолокаційного наведення, щоб система могла діяти незалежно від погодних умов.

У Green Flag Ventures вважають, що саме такі автономно орієнтовані архітектури визначатимуть траєкторію модернізації протиповітряної оборони у найближчі роки, з огляду на потреби Європи та НАТО. «Це саме той тип архітектури, орієнтованої на автономію, який визначить наступне десятиліття модернізації ППО, релевантної для Європи та НАТО», — зазначили у фонді.

Окрім Green Flag Ventures, до інвестиційного раунду приєдналася група партнерів та інвесторів, серед яких кластер BRAVE1, Freedom Fund VC, Big Defence та інші.

Залучене фінансування MaXon Systems планує використати для підготовки до наступної фази масштабування.

Джерело: AIN.

