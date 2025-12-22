Український виробник захищеного звʼязку HIMERA залучив $2,5+ млн — Федоров

Захищений зв’язок — це основа управління на полі бою. Українська компанія HIMERA залучила $2,5+ млн для подальшого розвитку технологій та посилення позицій як на українському, так і на міжнародному ринку оборонних комунікацій

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що HIMERA пройшла шлях від інженерних рішень і тестування в бойових умовах до етапу впевненого масштабування. Нове фінансування дає змогу команді зростати ще швидше та створювати рішення, які вже використовують українські підрозділи.

Посилення оборонного зв’язку в Україні

HIMERA пришвидшує розробку рішень, розширює покриття та підвищує стабільність і безпеку зв’язку для підрозділів, які щодня працюють у бойових умовах. Це безпосередньо посилює національну безпеку.

Масштабування на міжнародні ринки

Компанія вже реалізує контракти в Європі та США й виходить на нові ринки, де критично важливий стійкий зв’язок із низькою імовірністю перехоплення.

«Вітаю команду! Продовжуємо підтримувати український defense tech», — додав Михайло Федоров.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Нещодавно ми також писали, що український стартап Crosscheck завершив участь у тримісячній акселераційній програмі Techstars New York і залучив $220 000 інвестицій в обмін на 5% common stock.

Зазначається, що інвестиції складаються з $200 000 через некепований MFN SAFE та $20 000 через Post-Money Convertible Equity Agreement. Demo Day програми відбувся 4 грудня в Нью-Йорку. До когорти Techstars New York увійшли вісім стартапів, відібраних із кількох тисяч заявок.

Також нагадаємо, що американський венчурний фонд ZAS Ventures, який робить ставку на стартапи з українськими засновниками, вклав $150 000 у платформу Ranking Copilot. Йдеться про legaltech-рішення, що бере на себе рутинну частину підготовки та подання заявок до міжнародних юридичних рейтингів, автоматизуючи процес за допомогою ШІ.

