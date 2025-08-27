Уряд фінансуватиме креативні стартапи через програму «Власна справа»

Креативні підприємці отримають спеціальні умови за програмою «Власна справа». Нововведення передбачають підтримку для фрілансерів, бізнесу та культурних ініціатив

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram.

«Сьогодні Уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців», — написала Свириденко.

Підприємці зможуть отримати гранти від держави:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

Цікаве по темі: 13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

За словами Свириденко, «Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.

Нагадаємо, що дансько-український стартап Dropla Tech повідомив про успішне залучення інвестицій на суму €2,4 млн. Фінансування надали EIFO (Данський експортно-інвестиційний фонд), а також венчурні фонди Maj Invest та Final Frontier.

Раніше ми писали, що Європейська інноваційна рада (EIC), спираючись на успіх проєкту Seeds of Bravery, який показав високий потенціал українських технологічних стартапів та МСП, оголосила конкурс для найбільш перспективних українських стартапів.

