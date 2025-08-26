Вперше за 13 років банки завезли більше євро, ніж доларів

Українці поступово втрачали інтерес до готівкових доларів з квітня 2025 року, а в липні інтерес до євро перевищив інтерес до долара, це сталося вперше за 13 років

Про це свідчить статистика Національного банку України (НБУ) про обсяги ввезення/вивезення готівкової іноземної валюти.

У липні 2025 року українські банки ввезли в країну $731,7 млн в еквіваленті готівкової іноземної валюти. За даними НБУ, вперше за час з 2012 року обсяг ввезених євро перевищив долари.

Загалом банки завезли:

395,1 млн доларів у євро;

395,1 млн доларів у євро; $332 млн;

$332 млн; $2,16 млн у банківських металах;

$2,16 млн у банківських металах; $2,4 млн в інших валютах.

Цікаве по темі: НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу

Така зміна структури свідчить про поступовий перехід населення на євро для заощаджень та розрахунків. Скоріше за все, європейська валюта стала більш затребуваною на тлі тісніших економічних зв’язків України з ЄС, міграційних процесів та зростання ролі євро в зовнішній торгівлі.

Нагадаємо, що кількість банківських відділень в Україні стрімко падає. У другому кварталі банки відкрили 14 і закрили 46 відділень: найбільше нових точок з’явилося в Акордбанку, а найбільше закриттів — у банку Південний. Загалом мережа банківських відділень в Україні за цей період зменшилася на 32 одиниці та на початок липня налічувала 4934 установи.

Раніше ми писали, що Нацбанк у межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Зазначається, що у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень розміщено патріотичне гасло: «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Крім того, безготівкові розрахунки українців продовжують зростати. Це підтверджує статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за перше півріччя 2025 року. Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2025 року становила 4 596,2 млн шт., а їхня сума — 3 399,7 млрд грн.

