Європейська Бізнес Асоціація отримала нового президента

15 грудня відбулося перше засідання оновленого складу Правління Європейської Бізнес Асоціації, під час якого члени Правління обрали нового президента

Про це йдеться у повідомленні ЄБА.

«Ми раді повідомити, що новим Президентом Європейської Бізнес Асоціації став Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, який обійматиме цю посаду у 2026-2027 роках. Щиро вітаємо Хокана та компанію Scania Україна з обранням! — йдеться у повідомленні. — Водночас команда Асоціації щиро вдячна Тіберіу Діма, який очолював бізнес-спільноту протягом 2022-2025 років – за його вклад у розвиток організації протягом цього непростого періоду».

Мауро Лонгобардо, СЕО АрселорМіттал Кривий Ріг, та Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, залишаються на посадах віцепрезидентів Асоціації.

Нагадаємо, що президента Асоціації обирають голосуванням члени Правління Асоціації.

Читайте також: Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

У 2026 році Правління Асоціації складатиметься із 15 компаній-членів в особі їх бізнес-лідерів:

Маркіян Мальський, Керівний партнер, ARZINGER;

Олівер Гірліхс, CEO та CFO, Bayer;

Томаш Фіала, Засновник, Dragon Capital;

Тетяна Лукинюк, Керівниця Google в Україні;

Світлана Шарамок, Генеральна директорка, JTI Україна;

Олександр Писарук, CEO, Raiffeisen Bank;

Хокан Йюде, Генеральний директор, Scania Україна;

Мауро Лонгобардо, CEO, АрселорМіттал Кривий Ріг;

Олена Волошина, Голова представництва, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) в Україні;

Ганна Мікулицька, Керівна директорка, SAP Україна;

Тарас Кицмей, Співзасновник, SoftServe;

Олена Вдовиченко, CEO, METRO Cash & Carry Україна;

Олександр Комаров, CEO, Kyivstar;

Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі;

Сергій Дворник, Генеральний директор, Siemens Україна.

У пресслужбі ЄБА додали, що членство у Правлінні мають юридичні особи – членські компанії Асоціації в особі керівника. У разі зміни керівництва у компанії, що входить до складу Правління, змінюється також і її представник у Правлінні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати