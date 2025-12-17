close-btn
Європейська Бізнес Асоціація отримала нового президента

17.12.2025 14:40
Микола Деркач

15 грудня відбулося перше засідання оновленого складу Правління Європейської Бізнес Асоціації, під час якого члени Правління обрали нового президента

Європейська Бізнес Асоціація отримала нового президента

Фото: olexrada.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні ЄБА.

«Ми раді повідомити, що новим Президентом Європейської Бізнес Асоціації став Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, який обійматиме цю посаду у 2026-2027 роках. Щиро вітаємо Хокана та компанію Scania Україна з обранням! — йдеться у повідомленні. — Водночас команда Асоціації щиро вдячна Тіберіу Діма, який очолював бізнес-спільноту протягом 2022-2025 років – за його вклад у розвиток організації протягом цього непростого періоду».

Мауро Лонгобардо, СЕО АрселорМіттал Кривий Ріг, та Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, залишаються на посадах віцепрезидентів Асоціації.

Нагадаємо, що президента Асоціації обирають голосуванням члени Правління Асоціації.

У 2026 році Правління Асоціації складатиметься із 15 компаній-членів в особі їх бізнес-лідерів:

  • Маркіян Мальський, Керівний партнер, ARZINGER;
  • Олівер Гірліхс, CEO та CFO, Bayer;
  • Томаш Фіала, Засновник, Dragon Capital;
  • Тетяна Лукинюк, Керівниця Google в Україні;
  • Світлана Шарамок, Генеральна директорка, JTI Україна;
  • Олександр Писарук, CEO, Raiffeisen Bank;
  • Хокан Йюде, Генеральний директор, Scania Україна;
  • Мауро Лонгобардо, CEO, АрселорМіттал Кривий Ріг;
  • Олена Волошина, Голова представництва, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) в Україні;
  • Ганна Мікулицька, Керівна директорка, SAP Україна;
  • Тарас Кицмей, Співзасновник, SoftServe;
  • Олена Вдовиченко, CEO, METRO Cash & Carry Україна;
  • Олександр Комаров, CEO, Kyivstar;
  • Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі;
  • Сергій Дворник, Генеральний директор, Siemens Україна.

У пресслужбі ЄБА додали, що членство у Правлінні мають юридичні особи – членські компанії Асоціації в особі керівника. У разі зміни керівництва у компанії, що входить до складу Правління, змінюється також і її представник у Правлінні.

