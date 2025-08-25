Після проголошення незалежності Україна пройшла складний економічний шлях. На початку 90-х країна пережила гіперінфляцію, коли ціни зростали у десятки тисяч разів. Згодом економіку вдалося стабілізувати, але нові виклики принесла війна. Як змінювалась інфляція в Україні за роки незалежності?

Рекордна інфляція 1993 року

У 1993 році інфляція сягнула 10 155% — найбільший показник в історії України. Економіка тоді скоротилася на 14,2%. Ціни на продукти зростали щомісяця: хліб подорожчав з 33 до 200 карбованців, молоко — з 79 до 4 665, а десяток яєць — з 344 до понад 33 тисяч карбованців.

Причиною став брак реформ: замість «шокової терапії», як у Польщі чи росії, уряд продовжував видавати рублеві кредити та субсидії. До того ж діяли обмеження на ціни та експорт. Лише грошова реформа 1996 року та запровадження гривні зупинили інфляційний хаос — у 1997 році вона знизилася до 10%.

Початок стабілізації у 2000-х

На межі тисячоліть інфляція поступово знижувалася: у 2000 році — 25,8%, у 2001-му — 6,1%. У 2002 році зафіксували навіть дефляцію (-0,6%). У 2012 році країна знову закінчила рік із дефляцією (0,2%), а 2013-й став рекордним за мінімальною інфляцією — лише 0,5%.

Війна та нові виклики (2014–2021)

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі ціни знову різко зросли. У 2014 році інфляція становила 24,9%, у 2015-му — вже 43,3%. Ситуація стабілізувалася у 2016 році (12,4%), а в 2019–2020 роках інфляція не перевищувала 5%. Проте вже у 2021 році вона знову піднялася до 10%.

Повномасштабне вторгнення та сучасний стан

У 2022 році інфляція прискорилася до 26,6% через руйнування підприємств, логістики та зростання витрат бізнесу. У 2023 році завдяки діям НБУ вона різко сповільнилася — до 5,1%.

Втім, у 2024 році інфляція знову піднялася до 12% через низькі врожаї та подорожчання енергоресурсів. У липні 2025 року показник становив 14,1% у річному вимірі, але НБУ прогнозує на кінець року зниження до 8,7%. У 2026 році очікується повернення до цільового рівня — близько 5%.

