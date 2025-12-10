Скільки грошей залучила держава від ОВДП — Мінфін

13,9 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучено до державного бюджету під час розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Найбільший обсяг інвестицій надійшов від розміщення доларових ОВДП строком на 1,5 року із середньозваженою 3,98% річних. Інвестори придбали цих паперів на $152 млн.

Розміщення єврооблігацій строком на 1,4 року із середньозваженою 3,24% забезпечило €14 млн надходжень.

Гривневі ОВДП забезпечили 6,8 млрд грн надходжень.

Попит розподілився так:

2,8 млрд грн — папери на 1,1 року під 16,35%;

281 млн грн — на 1,7 року під 17,10%;

1,6 млрд грн — на 2,5 року під 17,50%;

2 млрд грн — на 3,1 року під 17,80%.

З початку повномасштабної війни вдалося залучити понад 1,96 трлн грн на фінансування потреб держави.

Усі кошти від продажу воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та зміцнення фінансової стійкості держави.

Аукціони відбуваються щовівторка, номінал однієї облігації — 1 000 грн, 1 000 дол. США або 1 000 євро.

