close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки грошей залучила держава від ОВДП — Мінфін

10.12.2025 12:10
Ольга Деркач

13,9 млрд грн в еквіваленті сьогодні залучено до державного бюджету під час розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах

Скільки грошей залучила держава від ОВДП — Мінфін

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Найбільший обсяг інвестицій надійшов від розміщення доларових ОВДП строком на 1,5 року із середньозваженою 3,98% річних. Інвестори придбали цих паперів на $152 млн.

Розміщення єврооблігацій строком на 1,4 року із середньозваженою 3,24% забезпечило €14 млн надходжень.

Гривневі ОВДП забезпечили 6,8 млрд грн надходжень.

Читайте також: Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Попит розподілився так:

  • 2,8 млрд грн — папери на 1,1 року під 16,35%;
  • 281 млн грн — на 1,7 року під 17,10%;
  • 1,6 млрд грн — на 2,5 року під 17,50%;
  • 2 млрд грн — на 3,1 року під 17,80%.

З початку повномасштабної війни вдалося залучити понад 1,96 трлн грн на фінансування потреб держави.

Усі кошти від продажу воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та зміцнення фінансової стійкості держави.

Аукціони відбуваються щовівторка, номінал однієї облігації — 1 000 грн, 1 000 дол. США або 1 000 євро.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

Скільки заробили банки в Україні у 2025 — НБУ

Рубрики: Війна з РосієюГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки 10.12.2025

НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки
Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft 09.12.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft
Золото невдовзі обвалиться — економіст 07.12.2025

Золото невдовзі обвалиться — економіст
Як змінилася інвестиційна привабливість України 06.12.2025

Як змінилася інвестиційна привабливість України
Кому дістануться активи РВС Банку 06.12.2025

Кому дістануться активи РВС Банку
2 компанії, які можуть досягти $5 трлн капіталізації у 2026 05.12.2025

2 компанії, які можуть досягти $5 трлн капіталізації у 2026
Вибір редакції
Всі
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

 Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  19:00

Вартість інтернету в Україні може зрости у 10 разів

 Сьогодні  17:50

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією

 Сьогодні  16:40

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

 Сьогодні  15:30

НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки

 Сьогодні  14:20

Міноборони оновило застосунок Резерв+

 Сьогодні  13:10

Бики з Волл-стріт спрогнозували ціну Біткоїна

 Сьогодні  12:10

Скільки грошей залучила держава від ОВДП — Мінфін

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.