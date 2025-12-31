close-btn
Trump Media серед головних аутсайдерів року: акції компанії обвалилися

31.12.2025 11:20
Микола Деркач

Інвестори, які повірили в компанію Дональда Трампа, опинилися у скрутному становищі тоді, коли індекси зростали від Амстердама до Сіднея. Це чергове підтвердження ризиків інвестування в бізнеси підприємця з історією гучних провалів

Фото: chatgpt.com

Через 35 років після банкрутства казино Taj Mahal, першого з шести фінансових крахів Трампа, його новою невдачею стала Trump Media & Technology Group Corp. Основний актив компанії — соцмережа Truth Social, а тикер акцій — DJT.

Називати Trump Media повноцінною компанією складно. За 12 місяців до 30 вересня вона отримала лише $3,7 млн доходу, водночас операційні збитки сягнули $186,1 млн. Акції з початку 2025 року впали на 69%. За даними Bloomberg, це найгірший результат серед 20 інтернет-медіакомпаній індексу Russell 1000 за три, шість і 12 місяців, а також останнє місце серед 97 публічних інтернет-медіасервісів світу з капіталізацією від $1 млрд.

На цьому тлі Trump Media оголосила про злиття з приватною компанією TAE Technologies, яка займається розробками у сфері керованого термоядерного синтезу. Після угоди кожна сторона володітиме приблизно 50% об’єднаної компанії.

Акції Trump Media на новині зросли на 33%, але все ще залишаються в мінусі приблизно на 66% з початку року. Генеральний директор і голова ради директорів Trump Media Девін Нуньєс стане співкерівником разом із CEO TAE Мішлем Біндербауером, а голова ради директорів TAE Майкл Шваб очолить раду об’єднаної компанії.

Читайте також: Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

Втім, фондовий ринок — не єдиний спосіб «поставити» на Трампа, і альтернативи також принесли інвесторам значні втрати. У січні, напередодні інавгурації, Трамп запустив власний мемкоїн. Такі токени не мають забезпечення чи практичного застосування та використовуються винятково для спекуляцій. Після стрімкого зростання ціна мемкоїна різко обвалилася, а інвестори, які купували на піку, зазнали майже повних втрат.

Проблеми переслідують й інші криптопроєкти, пов’язані з родиною Трампа. Токени $WLFI, випущені стартапом World Liberty Financial, втратили близько половини вартості, а акції Alt5 Sigma Corp. обвалилися на 86% після оголошення про співпрацю з Трампами. Один з інвесторів заявив Bloomberg, що почувається «зрадженим».

Ці провали різко контрастують із загальним зростанням ринків: усі 84 регіональні фондові індекси Bloomberg цього року показали позитивну динаміку вперше з 2019 року. Водночас статки самого Дональда Трампа за останні 24 місяці зросли вдвічі — приблизно до $6 млрд.

За матеріалами finbold.com.

