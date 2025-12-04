Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури

З кожним роком кібератаки стають складнішими, вимоги до безперервної роботи бізнесу — жорсткішими, а штучний інтелект — розвивається все швидше. У таких умовах компаніям доводиться переглядати свою ІТ-інфраструктуру. Старі системи вже не здатні впоратися з новими викликами, тож потрібні сучасні рішення — гнучкі, надійні, енергоефективні та готові миттєво реагувати на загрози. Одним із таких рішень є поєднання IBM FlashSystem та IBM Power.

Чому це важливо саме зараз

Український бізнес переживає безпрецедентні виклики — як геополітичні, так і кіберзагрози. Кібератаки стають дедалі витонченішими, часто спрямовані на критичні системи. Компанії повинні не лише зберігати працездатність, але й швидко відновлюватися після інцидентів.

Технології IBM допомагають досягти цього балансу: захистити дані, забезпечити високу доступність сервісів та знизити витрати на інфраструктуру.

IBM FlashSystem — швидкість, безперервність і кіберстійкість в одному рішенні

IBM FlashSystem — це не просто сучасні флеш-системи зберігання даних, а комплексна платформа для безперервної, захищеної та ефективної роботи з інформацією. Завдяки архітектурі FlashSystem Grid ви отримуєте нуль простоїв під час переміщення даних — вони доставляються саме туди й тоді, коли це потрібно, без збоїв та незапланованих простоїв, і без використання додаткового обладнання.

FlashCore Modules (FCM) — унікальні обчислювальні модулі із вбудованими механізмами кіберзахисту, які не знижують продуктивність навіть під час роботи із захистом даних. IBM підтримує заміну накопичувачів без обмежень на кількість циклів запису.

Серед ключових переваг FlashSystem:

Cyber Vault — ізольовані незмінні копії для швидкого відновлення після атак.

— ізольовані незмінні копії для швидкого відновлення після атак. AI-оптимізація зберігання — штучний інтелект автоматично розміщує “гарячі” та “холодні” дані, забезпечуючи у 5,5 разів більше циклів запису у порівнянні зі стандартними QLC SSD та до 40% економії витрат протягом життєвого циклу.

— штучний інтелект автоматично розміщує “гарячі” та “холодні” дані, забезпечуючи у 5,5 разів більше циклів запису у порівнянні зі стандартними QLC SSD та до 40% економії витрат протягом життєвого циклу. Енергоефективність — завдяки архітектурі, яка гарантує мінімальне енергоспоживання, ви знижуєте витрати та підтримуєте стратегію сталого розвитку.

— завдяки архітектурі, яка гарантує мінімальне енергоспоживання, ви знижуєте витрати та підтримуєте стратегію сталого розвитку. Кіберзахист на рівні архітектури — незмінні знімки, гнучка реплікація, виявлення загроз у реальному часі та автономне реагування для мінімізації наслідків атак.

IBM FlashSystem — це про швидкість, захист і впевненість, що ваші дані завжди в безпеці та доступні, навіть в умовах кіберзагроз чи пікових навантажень.

IBM Power — автономна, надійна та безпечна обчислювальна платформа

IBM Power — це сімейство високопродуктивних серверів, створених для підтримки найвимогливіших робочих навантажень сьогодні та в майбутньому. Завдяки високій масштабованості та надійності, сервери Power допомагають швидко реагувати на будь-які зміни.

Серед ключових переваг:

Нульовий плановий час простою — автоматизовані оновлення, управління відповідністю та іншими завданнями мінімізують складність і витрати на обслуговування;

— автоматизовані оновлення, управління відповідністю та іншими завданнями мінімізують складність і витрати на обслуговування; Гарантоване виявлення загроз ransomware менш ніж за 1 хвилину

Швидка інтеграція штучного інтелекту — автоматизуйте бізнес-процеси, застосовуючи AI безпосередньо там, де зберігаються критично важливі дані, локально або в IBM Cloud;

— автоматизуйте бізнес-процеси, застосовуючи AI безпосередньо там, де зберігаються критично важливі дані, локально або в IBM Cloud; Безпека та гнучкість у гібридних хмарних середовищах — оптимізуйте розміщення додатків і даних, масштабуючи навантаження без компромісів, знижуючи ризики та забезпечуючи відповідність регуляторним вимогам.

IBM Power-сервери підтримують роботу як у локальних центрах обробки даних, так і в хмарі через Power Virtual Server, забезпечуючи максимальну гнучкість і продуктивність.

Синергія для кіберзахисту

У поєднанні FlashSystem та Power створюють захищене середовище для критично важливих даних та застосунків. Така інфраструктура:

Автоматично виявляє та блокує підозрілу активність;

Ізолює критичні дані, створює незмінні копії;

Забезпечує швидке відновлення після атаки без втрати продуктивності;

Підходить для роботи з SAP HANA та Red Hat OpenShift.

Це рішення, яке не просто реагує на загрози, а запобігає їм.

Приклади успішного впровадження

Electrolux скоротила витрати на DR‑інфраструктуру на 30% і прискорила відновлення систем у 4 рази;

скоротила витрати на DR‑інфраструктуру на 30% і прискорила відновлення систем у 4 рази; Pfizer перенесла 500 віртуальних серверів на 6 фізичних систем IBM Power, зменшивши обсяг даних у 13 разів.

В Україні рішення впроваджують компанії з банківського, ритейл, держсектору та телекому — адаптуючи FlashSystem та Power до своїх реалій.

Як почати

Проведіть аудит ІТ-інфраструктури; Сформуйте план модернізації разом із надійним партнером; Запустіть пілот; Впровадьте готове рішення з підтримкою експертів Solidity.

Кіберстійкість — це не лише захист від атак. Це здатність швидко відновлюватись, масштабуватись і безпечно зростати. Поєднання IBM FlashSystem і IBM Power дає компаніям в Україні реальну перевагу: технології, які вже сьогодні захищають від загроз завтрашнього дня.

Дізнатися більше про IBM Power та IBM FlashSystem:

https://solidity.com.ua

[email protected]

*Стаття спонсорована Solidity

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google презентувала нову ШІ-модель Gemini 3

Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап

OpenAI запустить групові чати для спільної роботи в ChatGPT