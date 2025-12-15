Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

Понад 11 тисяч компаній припинили свою діяльність за 11 місяців 2025 року за даними Єдиного державного реєстру. Третина закриттів припала на Київ, Дніпропетровщину та Львівщину. А найбільш вразливими виявились громадські організації. Найдовше на ринку трималися підприємства сфери освіти, охорони здоров’я, а також ветеринарної діяльності

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Опендатабот.

Зазначається, що 11 223 компанії закрились цьогоріч в Україні. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства.

Якщо ж вивчати середній термін життя бізнесу з огляду на організаційно-правову форму компанії, то найбільш життєздатними стали акціонерні товариства — середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців. Трошки відстали органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та державні підприємства — 26 років та 7 місяців.

А ось найменший строк життя виявився у благодійних організацій: 5 років, обслуговуючих кооперативів — 7 років 5 місяців та ТОВ — 8,5 років.

Найчастіше компанії згортались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі — Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).

Рахуючи кількісно, найбільш вразливими цьгоріч виявилися громадські організації — 1 498 припинень цьогоріч. Середній термін життя ГО в Україні — 11 років. Зауважимо, що раніше ми розповідали про складнощі зі звітуванням у таких компаній: власне, цьогоріч 89% ГО не подали щорічний фінансовий звіт. Значні втрати спостерігаються й в оптовій торгівлі (1 001 компанія), освіті (981), державному управлінні та обороні (966) і у сільському господарстві (794).

Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти — 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я — 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки. “Наймолодшими” серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.

Зауважимо, що для розрахунку в матеріалі бралися сфери, у яких закрилось 100+ компаній за 11 місяців 2025 року.

