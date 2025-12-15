close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

15.12.2025 13:40
Микола Деркач

Понад 11 тисяч компаній припинили свою діяльність за 11 місяців 2025 року за даними Єдиного державного реєстру. Третина закриттів припала на Київ, Дніпропетровщину та Львівщину. А найбільш вразливими виявились громадські організації. Найдовше на ринку трималися підприємства сфери освіти, охорони здоров’я, а також ветеринарної діяльності

Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

Фото: freepik.com

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Опендатабот.

Зазначається, що 11 223 компанії закрились цьогоріч в Україні. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства.

Якщо ж вивчати середній термін життя бізнесу з огляду на організаційно-правову форму компанії, то найбільш життєздатними стали акціонерні товариства — середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців. Трошки відстали органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та державні підприємства — 26 років та 7 місяців.

А ось найменший строк життя виявився у благодійних організацій: 5 років, обслуговуючих кооперативів — 7 років 5 місяців та ТОВ — 8,5 років.

Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

Фото: opendatabot.ua

Найчастіше компанії згортались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі — Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).

Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

Фото: opendatabot.ua

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

Рахуючи кількісно, найбільш вразливими цьгоріч виявилися громадські організації — 1 498 припинень цьогоріч. Середній термін життя ГО в Україні — 11 років. Зауважимо, що раніше ми розповідали про складнощі зі звітуванням у таких компаній: власне, цьогоріч 89% ГО не подали щорічний фінансовий звіт. Значні втрати спостерігаються й в оптовій торгівлі (1 001 компанія), освіті (981), державному управлінні та обороні (966) і у сільському господарстві (794).

Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

Фото: opendatabot.ua

Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протрималися підприємства сфери освіти — 23 роки та 10 місяців, охорони здоров’я — 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки. “Наймолодшими” серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.

Зауважимо, що для розрахунку в матеріалі бралися сфери, у яких закрилось 100+ компаній за 11 місяців 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

НБУ випустила пам’ятну монету на честь СБУ та спецоперації «Павутина»

Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Уряд розширив можливості українського бізнесу 13.12.2025

Уряд розширив можливості українського бізнесу
Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів — Опендатабот 12.12.2025

Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів — Опендатабот
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl 12.12.2025

Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl
Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи 10.12.2025

Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
Останні новини
Сьогодні  13:40

Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

 Сьогодні  12:30

Якою буде ціна Біткоїна у січні 2026 — прогноз

 Сьогодні  11:20

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

 Сьогодні  10:10

Як убезпечити себе від шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу

 14.12.2025  13:00

НБУ випустив нову памʼятну монету

 14.12.2025  11:30

OpenAI представила нову модель ChatGPT

 14.12.2025  10:00

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.