НБУ випустила пам’ятну монету на честь СБУ та спецоперації «Павутина»

Національний банк України 12 грудня 2025 року ввів у обіг пам’ятну монету «Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!»

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Нова монета присвячена діяльності Служби безпеки України та її унікальній спецоперації «Павутина», що вже увійшла в історію як свідчення технічної винахідливості, інтелекту та професіоналізму українських захисників.

«Служба безпеки України вкотре продемонструвала, що українська сміливість, помножена на інтелект і винахідливість, здатна здійснити навіть те, що на перший погляд здається неможливим. Їхня операція “Павутина” стала жорстким ударом для ворога й гордістю для країни. Наша монета символічно вкарбує у металі не лише факт проведення цієї унікальної операції, а й нашу повагу до української спецслужби, а також силу інституції, що щодня титанічною працею захищає країну – точно й безкомпромісно», – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Про дизайн монети

Пам’ятна монета «Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!» має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізований образ “троянського коня”, за яким проглядається силует вантажівки, що здійснювала перевезення FPV-дронів на бойові позиції. Цей архетип, навіяний давньогрецькою легендою про винахідливість, відображає суть операції “Павутина” – перемогу інтелекту та креативності над грубою силою. У верхній частині монети розміщено малий Державний Герб України, написи УКРАЇНА та рік карбування 2025, номінал 5 із графічним знаком гривні ₴. У нижній частині – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку. Ліворуч зображено емблему Служби безпеки України з гаслом СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ЗАХИЩАЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ!.

Читайте також: НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов

На реверсі монети у верхній частині зображено силует дрона з бойовою частиною. Посередині – напис 117 FPV / ДРОНІВ, це загальна кількість безпілотників, задіяних у спецоперації. Центральний елемент – дзеркальний силует стратегічного літака, який став однією з головних цілей удару, в момент його ураження. Над ним – стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми, ілюструючи мережевий характер операції та її стратегічну злагодженість. Додатковим елементом є тактична шкала з цифрами системи керування дронами, яка забезпечує точність їх наведення оператором. У нижній частині півколом розміщено напис: СПЕЦОПЕРАЦІЯ СБУ «ПАВУТИНА».

Дизайн – Олександра Кучинська. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Про реалізацію монети

Придбати пам’ятну монету «Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!” можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 16 грудня 2025 року.

Також продаж здійснюватиметься через банки-дистриб’ютори (перелік розміщено на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку). Додаткова інформація щодо початку реалізації буде опублікована на їх офіційних сайтах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ