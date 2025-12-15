Українська Frontline Robotics і німецька Quantum Systems запускають спільне підприємство

Українська defence tech компанія Frontline Robotics разом із німецькою Quantum Systems створюють спільне оборонне підприємство Quantum Frontline Industries. У межах партнерства в Німеччині планують запустити першу в Європі повністю автоматизовану промислову лінію для серійного виробництва дронів, призначених для Сил оборони України

Про старт проєкту повідомили 15 грудня, передає Forbes.

Ініціативу реалізують у межах програми Build with Ukraine. Новостворене підприємство зосередиться на випуску двох моделей, розроблених Frontline Robotics: Зум та Лінза. Виробництво роботизованих систем розгорнуть у Німеччині, а постачання для Сил оборони України здійснюватиметься в обсягах, які визначатиме Міністерство оборони.

Окремо в компаніях зазначають, що проєкт передбачає створення робочих місць для громадян України в Німеччині. Quantum Systems відповідатиме за промислову інфраструктуру та адміністративний супровід, тоді як Frontline Robotics надасть виробничу ліцензію та забезпечить навчання й інструктаж персоналу.

CEO Frontline Robotics Євген Третяк назвав запуск спільного підприємства важливим кроком, який може стати прикладом для майбутніх міжнародних оборонних ініціатив і допомогти забезпечити українські підрозділи тисячами дронів. Співкерівник Quantum Systems Свен Крук додав, що український досвід застосування дронів уже вплинув на характер сучасної війни, а партнерство має потенціал переосмислити підходи до оборонного промислового виробництва на європейському рівні.

У Frontline Robotics підкреслюють, що високий попит на їхні рішення на фронті вимагає швидкого масштабування серійного виробництва. Розгортання виробництва в Німеччині, за словами компанії, дає змогу наростити потужності в безпечніших умовах і посилити спроможності Збройних сил України.

Як пояснив виконавчий директор Quantum Systems Маттіас Лена, Quantum Frontline Industries працюватиме за трьома основними напрямами: масштабування виробництва, розширення продуктового портфеля та створення нових рішень, що поєднуватимуть німецьку інженерію з українськими військовими інноваціями.

Quantum Systems — європейська компанія-розробник безпілотних систем, що постачає клієнтам ISR-системи, автономні платформи та інтегровані місії, поєднуючи апаратне забезпечення, ШІ та сумісне програмне забезпечення. Frontline Robotics — українська defence tech компанія, заснована в серпні 2023 року. Вона розробляє повітряні та наземні роботизовані системи, зокрема розвідувальний БПЛА Зум, дрон-бомбер Лінза та роботизовану турель Буря.

