Коли в Україні запустять національну LLM — Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що вже навесні 2026 року в Україні планують запустити в бета-тестування першу версію національної великої мовної моделі (LLM)

За задумом, вона стане технологічною основою для розвитку ШІ-чатів та асистентів для державних сервісів і бізнесу — подібних до ChatGPT і Gemini, але навченої на українських даних.

Технічним партнером проєкту став Kyivstar: компанія фінансує та веде розробку моделі, а після завершення робіт передасть її державі. Як базову технологію обрали сімейство моделей Gemma від Google. Модель планують «українізувати» — адаптувати під українську мову та контекст.

Зараз команда працює над ключовим етапом, який у Мінцифри називають найважливішим, — підготовкою даних. Там пояснюють: якісна українська мовна модель потребує не лише інформації з відкритих джерел, а й глибоких знань з історичних архівів та інших письмових матеріалів. Проблема в тому, що значна частина важливих текстів досі існує лише на папері, що вкотре підкреслює потребу масштабної цифровізації в країні.

Цікаве по темі: Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

Дані для навчання збирають у державних інституціях, медіа, університетах та наукових закладах. Паралельно для незалежного контролю розробки створили експертний комітет, який працює за чотирма напрямами: науково-технічним, правовим, культурно-історичним та мовним. Наразі його завдання — розробити професійні бенчмарки, тобто систему тестування, яка дозволить оцінити якість навчання моделі.

У Мінцифри також повідомили, що вже в січні 2026 року мають підготувати першу базу текстів для тренування моделі, покращити токенізатор (інструмент, який розбиває слова на елементи для швидшої та продуктивнішої роботи з українською мовою) та створити власні стандарти тестування ефективності й безпеки LLM. Окремо розробляють юридичні правила, щоб робота з даними була прозорою, безпечною та відповідала вимогам у сфері інтелектуальної власності.

Окрім цього, у січні в Дії планують запустити голосування за назву майбутньої української LLM — ім’я моделі оберуть користувачі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Експерт назвав дату, коли Біткоїн досягне $180 000

Вчені попередили про наближення магнітної бурі

Як змінилися міжнародні резерви у грудні — НБУ

Джерело: Мінцифри.