Скільки коштуватимуть вибори в Україні та куди підуть $90 млрд від МВФ

Майбутні вибори в Україні можуть коштувати державі щонайменше 20 млрд грн, якщо врахувати всі супутні витрати

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

Скільки може коштувати голосування

За словами Дубовика, останні президентські вибори у 2019 році обійшлися бюджету приблизно у 2 млрд грн, але нині розрахунки значно вищі через інфляцію та нові умови. За базовими підрахунками ЦВК з урахуванням інфляції, вибори народних депутатів і місцеві вибори в середньому тягнуть на 4–5 млрд грн, тоді як президентська кампанія дорожча.

«Президентські вибори коштуватимуть десь 4-5 мільярдів гривень на перший тур, відповідно, 6,5-7 мільярдів гривень у разі проведення другого, повторного голосування. У середньому виборча кампанія, на виборах народних депутатів і місцевих виборах, коштувала ЦВК 4-5 мільярдів гривень. Президентська кампанія коштує в півтора раза дорожче, якщо буде другий тур», — пояснив він.

Дубовик зазначив, що приблизно 70% витрат припадає на оплату праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. Водночас у цих сумах не враховані витрати органів місцевого самоврядування на підготовку виборчих дільниць, приміщень і матеріальне забезпечення.

Окремо він звернув увагу, що загальні витрати можуть зрости також через можливе збільшення кількості виборчих дільниць за кордоном, адже тоді зростатимуть валютні витрати.

«З урахуванням видатків органів місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про всі три види виборів, це приблизно 20 мільярдів гривень. Це умовна цифра, але вона жива — і це не менше», — підсумував заступник голови ЦВК, додавши, що така сума є серйозним викликом для держави.

Читайте по темі: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Також народний депутат Олексій Гончаренко розповів, куди підуть 90 млрд євро від Європи. Він зазначив, що на засіданні Комітету з питань бюджету, де був присутній міністр фінансів, висвітлювались наступні тези:

Україна сподівається почати отримувати ці кошти з 2 кварталу 2026 року (квітень-червень). 90 млрд євро виділяють на 2 роки, але немає чіткого графіку, коли вони будуть надходити. Керівництво держави буде узгоджувати суми по мірі необхідності й отримувати їх. «Діра в бюджеті» на 2026 рік – $24 млрд, на 2027 – $37 млрд. Загалом це 61 млрд доларів, або приблизно 55 млрд євро. Це дуже грубі цифри, тут не враховуються деякі нюанси і будуть корегування. Залишається ще 35 млрд євро – це витратять на військові потреби.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати