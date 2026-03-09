close-btn
PaySpaceMagazine

Коли можна вийти на пенсію, якщо бракує стажу

09.03.2026 14:10
Ольга Деркач

В Україні поступово посилюють вимоги до страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Щороку мінімальна кількість років стажу зростає, тому умови виходу на пенсію у 60 років стають дедалі суворішими

Коли можна вийти на пенсію, якщо бракує стажу

Фото: freepik.com

Що робити, якщо стажу недостатньо

Якщо людина досягла пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу, закон передбачає кілька можливих варіантів.

Один із них — продовжити працювати, щоб накопичити відсутні роки стажу. Інший варіант — добровільно долучитися до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та сплатити внески за періоди, яких не вистачає для призначення пенсії.

Якщо ж страховий стаж становить менш ніж 15 років, пенсію за віком не призначають. У такому разі після досягнення 65 років людина може отримувати державну соціальну допомогу, яка виплачується замість пенсії.

Як враховують страховий стаж

Важливим є також правильне визначення періодів, що входять до страхового стажу. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, страховий стаж — це час, протягом якого людина була застрахована в системі державного пенсійного страхування та за який щомісяця сплачувалися внески не нижчі за мінімальний рівень.

Цікаве по темі: Деяким пенсіонерам обмежили виплати індексації

При цьому правила обліку стажу відрізняються залежно від періоду роботи.

Усі періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року враховують на підставі документів, що підтверджують роботу. Насамперед ідеться про трудову книжку, а також інші документи, які можуть підтвердити періоди роботи, навчання або військової служби.

Натомість стаж після 2004 року визначають за даними персоніфікованого обліку в державному реєстрі застрахованих осіб. У цьому випадку ключовим є факт сплати єдиного соціального внеску.

Хто може вийти на пенсію раніше

Деякі категорії громадян мають право оформити пенсію за віком достроково — ще до досягнення 60 років. Це можливо за наявності визначеного законом страхового стажу та за умови належності до пільгових категорій.

До таких належать працівники, які працювали у шкідливих або особливо важких умовах праці за списками №1 і №2, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, люди з інвалідністю, а також матері, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей до восьмирічного віку. Право на дострокову пенсію також мають матері людей з інвалідністю з дитинства.

Окрім цього, раніше вийти на пенсію можуть військовослужбовці та поліцейські зі статусом учасника бойових дій, водії міського пасажирського транспорту, окремі працівники сільського господарства та інші категорії, визначені статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня

Українцям підвищать мінімальну пенсію: що планує уряд

Правила отримання соціальної допомоги у Польщі змінилися

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Деяким пенсіонерам обмежили виплати індексації 08.03.2026

Деяким пенсіонерам обмежили виплати індексації
Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026 06.03.2026

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026
Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій 06.03.2026

Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій
Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня 06.03.2026

Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня
Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026 06.03.2026

Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026
Програма Національний кешбек запрацювала по-новому — Мінекономіки 06.03.2026

Програма Національний кешбек запрацювала по-новому — Мінекономіки
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:10

Фактори, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

 Сьогодні  12:10

Robinhood запустила фонд для інвестицій у приватні технологічні компанії

 Сьогодні  11:10

Які українські компанії потрапили до рейтингу найкращих у 2026 — Опендатабот

 Сьогодні  10:10

Криптоексперт спрогнозував, коли Біткоїн досягне $500 000

 08.03.2026  14:30

Учені назвали точний вік Всесвіту

 08.03.2026  13:00

Купуючи Біткоїн, не варто очікувати прибутку щонайменше три роки — дані

 08.03.2026  10:00

Біткоїн може впасти до $36 000 — TradingShot

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.