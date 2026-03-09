Коли можна вийти на пенсію, якщо бракує стажу

В Україні поступово посилюють вимоги до страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Щороку мінімальна кількість років стажу зростає, тому умови виходу на пенсію у 60 років стають дедалі суворішими

Що робити, якщо стажу недостатньо

Якщо людина досягла пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу, закон передбачає кілька можливих варіантів.

Один із них — продовжити працювати, щоб накопичити відсутні роки стажу. Інший варіант — добровільно долучитися до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та сплатити внески за періоди, яких не вистачає для призначення пенсії.

Якщо ж страховий стаж становить менш ніж 15 років, пенсію за віком не призначають. У такому разі після досягнення 65 років людина може отримувати державну соціальну допомогу, яка виплачується замість пенсії.

Як враховують страховий стаж

Важливим є також правильне визначення періодів, що входять до страхового стажу. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, страховий стаж — це час, протягом якого людина була застрахована в системі державного пенсійного страхування та за який щомісяця сплачувалися внески не нижчі за мінімальний рівень.

При цьому правила обліку стажу відрізняються залежно від періоду роботи.

Усі періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року враховують на підставі документів, що підтверджують роботу. Насамперед ідеться про трудову книжку, а також інші документи, які можуть підтвердити періоди роботи, навчання або військової служби.

Натомість стаж після 2004 року визначають за даними персоніфікованого обліку в державному реєстрі застрахованих осіб. У цьому випадку ключовим є факт сплати єдиного соціального внеску.

Хто може вийти на пенсію раніше

Деякі категорії громадян мають право оформити пенсію за віком достроково — ще до досягнення 60 років. Це можливо за наявності визначеного законом страхового стажу та за умови належності до пільгових категорій.

До таких належать працівники, які працювали у шкідливих або особливо важких умовах праці за списками №1 і №2, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, люди з інвалідністю, а також матері, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей до восьмирічного віку. Право на дострокову пенсію також мають матері людей з інвалідністю з дитинства.

Окрім цього, раніше вийти на пенсію можуть військовослужбовці та поліцейські зі статусом учасника бойових дій, водії міського пасажирського транспорту, окремі працівники сільського господарства та інші категорії, визначені статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

