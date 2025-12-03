close-btn
Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів

03.12.2025 16:20
Микола Деркач

Amazon Web Services (AWS) у вівторок, 2 грудня, оголосила про три нові ШІ-агенти, які компанія називає «frontier agents» (прикордонні агенти, або агенти переднього краю), зокрема один, що має вивчати ваш стиль роботи та потім працювати самостійно протягом кількох днів

Фото: chatgpt.com

Кожен із цих агентів виконує різні завдання: написання коду, процеси безпеки на кшталт рев’ю коду (аналіз та оцінка) та автоматизацію DevOps, зокрема запобігання інцидентам під час виведення нового коду в продакшн. Прев’ю-версії агентів уже доступні.

Мабуть, найбільша та найцікавіша заява AWS — обіцянка, що фронтирний агент під назвою Kiro autonomous agent може працювати самостійно по кілька днів поспіль.

Kiro — це агент кодування програмного забезпечення, заснований на існуючому інструменті кодування AI Kiro від AWS, про який було оголошено у липні. Тоді інструмент можна було використовувати для vibe coding (що насправді є лише прототипуванням), він був призначений для створення операційного коду або програмного забезпечення, яке можна було б запускати в роботу.

Щоб код був надійним, ШІ має дотримуватися специфікацій кодування компанії. Kiro робить це через концепцію, яку називають spec-driven development.

Читайте також: OpenAI уклала угоду з Amazon на $38 млрд

Поки Kiro пише код, людина дає інструкції, підтверджує або виправляє його припущення — так формуються специфікації. Kiro autonomous agent спостерігає, як команда працює в різних інструментах, зокрема скануючи наявний код (серед інших способів навчання). А далі, як стверджує AWS, він може працювати незалежно.

«Ви просто призначаєте складне завдання з беклогу, і він самостійно розуміє, як виконати цю роботу, — пояснив CEO AWS Метт Гарман, представляючи новий продукт під час свого виступу на AWS re:Invent у вівторок. — Він справді вчиться тому, як вам подобається працювати, і з часом продовжує поглиблювати розуміння вашого коду, ваших продуктів і стандартів, яких дотримується ваша команда».

Amazon каже, що Kiro підтримує «стійкий контекст між сесіями». Іншими словами, він не «закінчує пам’ять» і не забуває, що мав робити. Тож, як обіцяє Amazon, йому можна передавати завдання, і він працюватиме самостійно годинами або днями — з мінімальним втручанням людини.

Втім, агенти Amazon — не перші, хто заявляє про тривалі «робочі вікна». Наприклад, OpenAI минулого місяця повідомила, що GPT 5.1-Codex-Max, її агентна модель для кодування, також розрахована на довгі запуски — до 24 годин.

За матеріалами techcrunch.com.

Рубрики: AmazonСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів

credit link image
×
