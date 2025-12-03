Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів

Amazon Web Services (AWS) у вівторок, 2 грудня, оголосила про три нові ШІ-агенти, які компанія називає «frontier agents» (прикордонні агенти, або агенти переднього краю), зокрема один, що має вивчати ваш стиль роботи та потім працювати самостійно протягом кількох днів

Кожен із цих агентів виконує різні завдання: написання коду, процеси безпеки на кшталт рев’ю коду (аналіз та оцінка) та автоматизацію DevOps, зокрема запобігання інцидентам під час виведення нового коду в продакшн. Прев’ю-версії агентів уже доступні.

Мабуть, найбільша та найцікавіша заява AWS — обіцянка, що фронтирний агент під назвою Kiro autonomous agent може працювати самостійно по кілька днів поспіль.

Kiro — це агент кодування програмного забезпечення, заснований на існуючому інструменті кодування AI Kiro від AWS, про який було оголошено у липні. Тоді інструмент можна було використовувати для vibe coding (що насправді є лише прототипуванням), він був призначений для створення операційного коду або програмного забезпечення, яке можна було б запускати в роботу.

Щоб код був надійним, ШІ має дотримуватися специфікацій кодування компанії. Kiro робить це через концепцію, яку називають spec-driven development.

Поки Kiro пише код, людина дає інструкції, підтверджує або виправляє його припущення — так формуються специфікації. Kiro autonomous agent спостерігає, як команда працює в різних інструментах, зокрема скануючи наявний код (серед інших способів навчання). А далі, як стверджує AWS, він може працювати незалежно.

«Ви просто призначаєте складне завдання з беклогу, і він самостійно розуміє, як виконати цю роботу, — пояснив CEO AWS Метт Гарман, представляючи новий продукт під час свого виступу на AWS re:Invent у вівторок. — Він справді вчиться тому, як вам подобається працювати, і з часом продовжує поглиблювати розуміння вашого коду, ваших продуктів і стандартів, яких дотримується ваша команда».

Amazon каже, що Kiro підтримує «стійкий контекст між сесіями». Іншими словами, він не «закінчує пам’ять» і не забуває, що мав робити. Тож, як обіцяє Amazon, йому можна передавати завдання, і він працюватиме самостійно годинами або днями — з мінімальним втручанням людини.

Втім, агенти Amazon — не перші, хто заявляє про тривалі «робочі вікна». Наприклад, OpenAI минулого місяця повідомила, що GPT 5.1-Codex-Max, її агентна модель для кодування, також розрахована на довгі запуски — до 24 годин.

За матеріалами techcrunch.com.