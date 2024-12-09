close-btn
PaySpaceMagazine

Amazon може створити стратегічний резерв біткоїнів

09.12.2024 16:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний центр досліджень публічної політики заявив, що акції MicroStrategy перевершили акції Amazon на 537% завдяки своїй біткоїн-стратегії

Amazon може створити стратегічний резерв біткоїнів

Amazon може створити стратегічний резерв біткоїнів Фото: pexels.com

Цей аналітичний центр, що базується у Вашингтоні (округ Колумбія) і виступає за вільні ринки, подав пропозицію акціонерів до Amazon. У ній зазначено, що на запланованих на квітень 2025 року зборах акціонерів слід розглянути впровадження стратегії корпоративного резерву, пов’язаної з біткоїнами.

У документі також йдеться про те, що індекс споживчих цін (ІСЦ), який нині складає 4,95% і використовується для вимірювання інфляції, є «надзвичайно поганим показником» реального знецінення валюти. Автори пропозиції припускають, що фактичний рівень інфляції може бути вдвічі вищим за офіційний показник ІСЦ.

У листі зазначається, що це суттєво підриває $88 млрд готівки та короткострокових грошових еквівалентів Amazon. Для захисту акціонерної вартості запропоновано використовувати Біткоїн як засіб хеджування цього ризику.

«Станом на 6 грудня 2024 року ціна Біткоїна зросла на 131% порівняно з попереднім роком, випередивши корпоративні облігації в середньому на 126%. За останні п’ять років ціна Біткоїна зросла на 1246%, випередивши корпоративні облігації в середньому на 1242%», — пише Національний центр досліджень публічної політики.

Цікаве по темі: У кого найбільше біткоїнів на грудень 2024 року — дані Time Chain Index

На завершення автори пропонують Amazon виділити щонайменше 5% своїх активів на Біткоїн, щоб захистити вартість своїх активів, посилаючись на успіх компанії MicroStrategy з її біткоїн-стратегією.

Компанія MicroStrategy та її засновник Майкл Сейлор популяризували корпоративну стратегію управління біткоїн-скарбницею, яка зараз набирає обертів серед компаній та пенсійних фондів.

Згідно з даними MicroStrategy Tracker, біткоїн-активи компанії наразі коштують понад $40 млрд, що приносить MicroStrategy близько $17 млрд прибутку.

Майнінгова компанія MARA, раніше відома як Marathon Digital, наслідувала приклад MicroStrategy і в листопаді 2024 року завершила розміщення конвертованих облігацій на суму $1 млрд під 0% річних. MARA використала ці кошти для придбання 6 474 біткоїнів.

Фірма зі штучного інтелекту Genius Group в листопаді оголосила про конвертацію своїх казначейських активів в Біткоїни. Компанія почала поповнення свого резерву BTC, придбавши 110 BTC за середньою ціною $90 932 за монету.

Нагадаємо, що Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі. Оригінальна та основоположна криптовалюта, Біткоїн (BTC) стабільно зберігає найбільшу ринкову капіталізацію серед усіх цифрових активів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів

Що буде з Біткоїном у 2025 році

Скільки публічних компаній у світі володіють біткоїнами — звіт

За матеріалами: Coin Telegraph.

Рубрики: AmazonBitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
У кого найбільше біткоїнів на грудень 2024 року — дані Time Chain Index 09.12.2024

У кого найбільше біткоїнів на грудень 2024 року — дані Time Chain Index
Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі 08.12.2024

Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі
Керівник Coinbase назвав найефективнішу криптовалюту за 12 років 08.12.2024

Керівник Coinbase назвав найефективнішу криптовалюту за 12 років
Ціна Біткоїна різко впала нижче $100 000: що відбувається на крипторинку 06.12.2024

Ціна Біткоїна різко впала нижче $100 000: що відбувається на крипторинку
Ціна Біткоїна перевищила $100 тис. і досягла нового історичного максимуму 05.12.2024

Ціна Біткоїна перевищила $100 тис. і досягла нового історичного максимуму
Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів 04.12.2024

Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють провідні українські компанії — аналітика
ТОП статей 09.12.2024

Скільки заробляють провідні українські компанії — аналітика

 Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
ТОП статей 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
Останні новини
Сьогодні  19:40

На земній орбіті зʼявиться сонячна електростанція

 Сьогодні  19:00

USF та Мінцифри шукають стартапи, які представлять Україну на TechChill 2025

 Сьогодні  17:40

У Дії з'явилася мапа банків, які працюють під час блекаутів

 Сьогодні  17:00

5 альткоїнів, які можуть перетворити $1000 на $100 000 до кінця року

 Сьогодні  16:20

Amazon може створити стратегічний резерв біткоїнів

 Сьогодні  15:40

Ціна XRP може зрости майже на 2000% — прогноз аналітиків

 Сьогодні  15:00

Українська делегація на NewSpace Europe 2024: як все пройшло

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber