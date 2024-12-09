Amazon може створити стратегічний резерв біткоїнів

Національний центр досліджень публічної політики заявив, що акції MicroStrategy перевершили акції Amazon на 537% завдяки своїй біткоїн-стратегії

Цей аналітичний центр, що базується у Вашингтоні (округ Колумбія) і виступає за вільні ринки, подав пропозицію акціонерів до Amazon. У ній зазначено, що на запланованих на квітень 2025 року зборах акціонерів слід розглянути впровадження стратегії корпоративного резерву, пов’язаної з біткоїнами.

У документі також йдеться про те, що індекс споживчих цін (ІСЦ), який нині складає 4,95% і використовується для вимірювання інфляції, є «надзвичайно поганим показником» реального знецінення валюти. Автори пропозиції припускають, що фактичний рівень інфляції може бути вдвічі вищим за офіційний показник ІСЦ.

У листі зазначається, що це суттєво підриває $88 млрд готівки та короткострокових грошових еквівалентів Amazon. Для захисту акціонерної вартості запропоновано використовувати Біткоїн як засіб хеджування цього ризику.

«Станом на 6 грудня 2024 року ціна Біткоїна зросла на 131% порівняно з попереднім роком, випередивши корпоративні облігації в середньому на 126%. За останні п’ять років ціна Біткоїна зросла на 1246%, випередивши корпоративні облігації в середньому на 1242%», — пише Національний центр досліджень публічної політики.

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На завершення автори пропонують Amazon виділити щонайменше 5% своїх активів на Біткоїн, щоб захистити вартість своїх активів, посилаючись на успіх компанії MicroStrategy з її біткоїн-стратегією.

Компанія MicroStrategy та її засновник Майкл Сейлор популяризували корпоративну стратегію управління біткоїн-скарбницею, яка зараз набирає обертів серед компаній та пенсійних фондів.

Згідно з даними MicroStrategy Tracker, біткоїн-активи компанії наразі коштують понад $40 млрд, що приносить MicroStrategy близько $17 млрд прибутку.

Майнінгова компанія MARA, раніше відома як Marathon Digital, наслідувала приклад MicroStrategy і в листопаді 2024 року завершила розміщення конвертованих облігацій на суму $1 млрд під 0% річних. MARA використала ці кошти для придбання 6 474 біткоїнів.

Фірма зі штучного інтелекту Genius Group в листопаді оголосила про конвертацію своїх казначейських активів в Біткоїни. Компанія почала поповнення свого резерву BTC, придбавши 110 BTC за середньою ціною $90 932 за монету.

Нагадаємо, що Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі. Оригінальна та основоположна криптовалюта, Біткоїн (BTC) стабільно зберігає найбільшу ринкову капіталізацію серед усіх цифрових активів.

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За матеріалами: Coin Telegraph.