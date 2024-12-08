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Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі

08.12.2024 14:00
Ольга Деркач
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Оригінальна та основоположна криптовалюта, Біткоїн (BTC) стабільно зберігає найбільшу ринкову капіталізацію серед усіх цифрових активів

Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі

Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі Фото: pexels.com

Але нестабільна природа криптовалют призвела до численних інтенсивних цінових змін, які додавали або віднімали мільярди від ринкової капіталізації BTC за короткі проміжки часу.

У 2024 році за багатообіцяючим першим кварталом послідував тривалий період торгівлі без чіткого тренду. Однак з середини жовтня ситуація змінилася — Біткоїн, як і ширший крипторинок, зараз перебуває на підйомі, підтримуваний попутним вітром, викликаним відродженням побоювань рецесії та обранням Дональда Трампа, якого багато хто розглядає як прокрипто-кандидата на президентських перегонах 2024 року.

Хоча на цьому шляху Біткоїн зіткнувся з кількома труднощами, зараз він досяг нового історичного максимуму, вперше сягнувши ціни вище $100 000. На момент написання один BTC торгувався приблизно на рівні $101 246.

З цим останнім рухом вгору настає ще одна важлива віха — Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі — факт, який цілком може слугувати подальшій легітимізації активу не лише як спекулятивної інвестиції, але й як засобу збереження вартості.

Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі

Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі Скриншот: FiatMarketCap

Сукупна вартість усіх біткоїнів в обігу, яка оцінюється в 19 790 568 біткоїнів, перевищила ринкову капіталізацію австралійського долара, еквівалентну 19 567 141 BTC.

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Наразі загальна пропозиція Біткоїнів перевищує загальну пропозицію деяких фіатних валют, прив’язаних до кількох великих економік, включаючи швейцарський франк, новий тайванський долар і бразильський реал.

Ще більший розрив залишається між BTC і наступною за величиною валютою в світі, гонконгським доларом, загальна ринкова капіталізація якого становить приблизно 23 180 499 BTC. Щоб перевершити гонконгський долар, Біткоїн має зрости ще на 15% — перспектива, яка зовсім не є малоймовірною, якщо поглянути на минулі ринкові цикли.

Оскільки провідний цифровий актив продовжує підніматися до позначки $110 000, близько $8 млрд коротких позицій ризикують бути ліквідованими — якщо це станеться, бичачий тренд може відновитися з новою силою, оскільки тиск покупців збільшиться.

У довгостроковій перспективі ціни на BTC можуть досягти набагато вищих рівнів — технічний аналіз, заснований на рівнях Фібоначчі, яким поділився експерт з трейдингу TradingShot, припускає, що на початку 2025 року Біткоїн може торгуватися на рівнях, ближчих до $140 000. Хоча це і вражає, це все одно залишить його ринкову капіталізацію дещо меншою, ніж у гонконгського долара — але в майбутньому, схоже, що це лише питання часу, коли BTC перевершить його.

Нагадаємо, що Роберт Кійосакі попереджає про значний обвал Біткоїна. За словами Кійосакі, якщо провідній криптовалюті не вдасться побити нові рекорди, інвесторам слід очікувати можливого падіння до рівня $60 000.

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За матеріалами: Finbold.

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