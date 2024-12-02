Роберт Кійосакі попереджає про значний обвал Біткоїна

Роберт Кійосакі, автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато», застерігає, що Біткоїн, швидше за все, зазнає краху, оскільки рух активу до позначки в $100 000, схоже, зупинився

За словами Кійосакі, якщо провідній криптовалюті не вдасться побити нові рекорди, інвесторам слід очікувати можливого падіння до рівня $60 000.

Цікаво, що Кійосакі, «бик» біткоїна, не розглядає цей потенційний обвал як невдачу. Замість цього він вважає це можливістю накопичити більше активу.

Він підкреслив, що поточна ціна, трохи нижче позначки в $100 000, є менш значущою, ніж загальна кількість біткоїнів у кожної окремої людини.

«Біткоїн зупинився на позначці в 100 тисяч доларів. Це означає, що BTC може впасти до $60 тис. Якщо і коли це станеться, я не буду продавати. Я буду купувати більше», — сказав він.

В цілому, Кійосакі зберігає бичачий прогноз щодо Біткоїна, прогнозуючи значне зростання в найближчі місяці, з прогнозованим максимумом у $250 000 у 2025 році. Цей оптимістичний прогноз доповнює його різноманітні минулі прогнози щодо цього активу.

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Раніше він прогнозував, що Біткоїн торгуватиметься на рівні $500 000 у 2024 році, спираючись на аналіз неназваного інструменту штучного інтелекту (ШІ). Однак деякі з його прогнозів можуть не справдитися, оскільки він також очікував, що Біткоїн досягне $300 000 у 2024 році — тепер це здається малоймовірною метою.

Тим часом, Кійосакі прогнозує потенційний крах разом із закликом до інвесторів скористатися перевагами поточних оцінок.

Він попередив, що як тільки криптовалюта перевищить позначку в $100 000, вона може стати занадто дорогою для пересічного інвестора, а її власниками, ймовірно, стануть ультразаможні люди.

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У зв’язку з цим він закликав інвесторів прийняти стратегію «страху упустити» (FOMO) і придбати Біткоїн, поки не стало занадто пізно. Однак інвесторам слід нагадати, що FOMO несе в собі ризики, оскільки такий підхід може призвести до фінансових втрат, якщо змусить людей витрачати більше, ніж вони можуть собі дозволити.

Незважаючи на ці застереження, Кійосакі залишається оптимістом щодо потенційної ролі Біткоїна у фінансовому світі. Він високо оцінив його здатність захищати багатство, незважаючи на свої давні прогнози щодо масштабного краху ринку, і вважає, що Біткоїн буде відігравати цю роль поряд із золотом і сріблом.

У той час як Кійосакі виступає за накопичення біткоїнів, легендарний трейдер Пітер Брандт припускає, що очікування щодо потенціалу BTC у забезпеченні фінансової свободи можуть бути перебільшеними.

За словами Брандта, «бичачі» цикли Біткоїна значно «виродилися за величиною», що вказує на те, що потенціал активу для отримання значних прибутків може зменшуватися.

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За матеріалами: Finbold.