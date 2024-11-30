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Золото проти Біткоїна: погляд Роберта Кійосакі на фінансові дебати

30.11.2024 13:00
Ольга Деркач
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Відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато» Роберт Кійосакі поділився своїми думками про те, чому дебати між прихильниками Біткоїна і прихильниками золота є не більше ніж димовою завісою

Золото проти Біткоїна: погляд Роберта Кійосакі на фінансові дебати

Золото проти Біткоїна: погляд Роберта Кійосакі на фінансові дебати Фото: freepik.com, youtube.com, pngwing.com

«ЯКА РІЗНИЦЯ? Я з цікавістю спостерігаю, як так звані «експерти» сперечаються про золото та Біткоїн. Мені пощастило усвідомити, що «нас, людей», «обманював» наш власний уряд у 1965 році», — написав Кійосакі.

Зокрема, він сказав, що знаходить багато розваг у суперечках серед науковців і тих, хто стоїть на чолі таких установ, як Казначейство США.

Кійосакі порівняв цих людей зі своїм «Бідним татом» і жартома сказав, що загалом вважає, що абревіатура PhD означає «Бідний, безпорадний і відчайдушний» (Poor Helpless and Desperate), а не «доктор філософії» (Doctor of Philosophy).

По суті, аргумент Роберта Кійосакі зосереджений на тому, що дії говорять голосніше, ніж слова, і що «доктори філософії» залишаться бідними — і, можливо, навіть утримуватимуть маси бідними — в той час як дії — інвестування — принесуть позитивні результати.

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«Можливо, ви не розбагатієте швидко… але я обіцяю вам ось що… незалежно від того, що ви оберете — золото, срібло чи Біткоїн — перше, що з вами станеться, це те, що ви станете розумнішими, і ваше фінансове багатство зростатиме разом із вашою фінансовою мудрістю», — заявив Кійосакі.

Решта посту видатного інвестора відповідає його раніше висловленим позиціям. Дійсно, він неодноразово заявляв, що не бере участі в суперечках між Біткоїном і золотом і віддає перевагу обом активам – на відміну від деяких видатних економістів.

Кійосакі також закликав своїх послідовників не витрачати гроші, зберігаючи їх у «фальшивих» валютах, таких як долар США, а виходити на ринки і насолоджуватися їхніми плодами.

Крім того, обрані автором активи — Біткоїн, золото, срібло, Ethereum (ETH), Solana (SOL), нерухомість та велика рогата худоба вагю — добре себе зарекомендували.

Дійсно, з огляду на основні рекомендації Кійосакі, BTC виріс на 127,88% з початку року, навіть після нещодавньої волатильності. Золото перебуває у схожій ситуації, і навіть з урахуванням листопадових труднощів, дорогоцінний метал коштує $2 664 після зростання на 29,11% з початку 2024 року.

Нагадаємо, що Кійосакі розповів доки він купуватиме Біткоїн. Заява Кійосакі — це більше, ніж просто стратегія, це філософія. Він не женеться за короткостроковою вигодою або роздуває ціну Біткоїна — він застосовує вічні принципи власної інвестиційної філософії, поєднуючи обережність з амбіціями.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: BitcoinГрошіІнвестиціїСвітНовини
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