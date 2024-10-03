Біткоїн стане кінцем для звичайних грошей — Кійосакі

Ні для кого не секрет, що Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато», є прихильником Біткоїна (BTC), незважаючи на те, що він з’явився на ринку не так давно

Нещодавно він пояснив, чому він вірить, що Біткоїн призведе до кінця існування фіатних валют, таких як долар США.

Він заявив, що вважає Біткоїн активом «номер один», коли обговорював цю криптовалюту з популярним підприємцем, технологічним інвестором та експертом з біткоїнів Ентоні Помпіано в одному з епізодів свого подкасту The Rich Dad Channel.

Зокрема, він попередив, що «ми зараз перебуваємо в середині краху, і штучний інтелект (ШІ) прискорить цей крах», і що одного дня «ви дізнаєтеся, що двері банків зачинені», оскільки банкіри, на його думку, руйнують економіку, вважаючи, що саме вони слідкують за «фальшивими грошима».

«Справа не в Біткоїні, а в тому, наскільки некомпетентні наші лідери, я називаю їх трьома маріонетками: Джо Байден — президент, Пауелл — голова Федерального резервного банку і Джанет Йеллен — міністерка фінансів. Так от, це три маріонетки, і вони злочинці. Вони просто продовжують вливати в цю справу більше грошей. І я думаю, що наближається кінець», — заявив Кійосакі.

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З іншого боку, Кійосакі вважає, що перевагою технології блокчейн, яка лежить в основі Біткоїна, є те, що «весь світ спостерігає за ним».

Крім того, він підкреслив дефіцит Біткоїна, який безпосередньо впливає на його попит, зазначивши, що існує лише 21 мільйон BTC, і що це відповідає закону Меткалфа, який стверджує, що фінансова цінність або вплив мережі пропорційний квадрату кількості підключених користувачів системи: «Біткоїн слідує закону Меткалфа, силі мереж. Тож мережевий маркетинг — це потужна сила, як McDonald’s — мережа кіосків з гамбургерами, так і біткоїн — це мережа, і вона слідує закону Меткалфа, але їхня кількість обмежена і попит на них зростає».

Автор книги «Багатий тато — бідний тато » раніше закликав своїх підписників купувати Біткоїн, коли він впав нижче $53 000 на початку серпня цього року, стверджуючи, що нижча ціна — це чудова можливість запастися флагманом децентралізованих фінансів (DeFi).

Нагадаємо, що Роберт Кійосакі попереджає про «тотальну змову» між Волл-стріт та ФРС. Роберт Кійосакі попередив про те, що він вважає «тотальною змовою» між Федеральною резервною системою США та Волл-стріт.

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За матеріалами: Finbold.