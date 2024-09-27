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Окрім Біткоїна, золота та срібла: куди рекомендує інвестувати Кійосакі

27.09.2024 18:40
Микола Деркач
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Роберт Кійосакі, видатний інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» розкрив нову інвестицію, яка, на його думку, може по праву стати пліч-о-пліч із золотом, оскільки попит на цей матеріал зростатиме у майбутньому значними темпами

Окрім Біткоїна, золота та срібла: куди рекомендує інвестувати Кійосакі

Окрім Біткоїна, золота та срібла: куди рекомендує інвестувати Кійосакі Фото: pngwing.com, freepik.com

Дійсно, цього літа Кійосакі інвестував у проєкт літієвого рудника (вартістю $5 млрд). До такого рішення інвестора підштовхнув факт активного використання цього металу в індустрії електронних транспортних засобів (EV). Він описує матеріал як «новий гарячий дорогоцінний метал, оскільки такі електромобілі, як Tesla, потребують літію для своїх акумуляторів».

Викладач фінансів сказав, що перетворив проєкт на мільярдний «безмежний» стартап з літієвою шахтою, розташованою в Йеллоунайф, Канада, і пояснив, що він «робить інвесторів багатшими і рятує планету». У компанію Кійосакі вклав $20,2 млн.

Золото, срібло, Біткоїн, літій

Нещодавно Кійосакі відправився на місце розташування шахти та поспілкувався з Марін Катуса, керуючим директором Katusa Research, співзасновником проєкту, Френсісом Макдональдом, генеральним директором Li-FT Power, і Тобіасом Треттером, генеральним директором Commodity Capital, для епізоду свого каналу «Багатий тато », який вийшов в ефір 25 вересня.

У розмові з Макдональдом Кійосакі зазначив, що видобуток літію відкриває величезні можливості не лише для інвесторів та індустрії електромобілів, а й для економіки та шахтарів, які шукатимуть роботу після закриття алмазних шахт:

«Я кажу людям, що є золото, срібло, Біткоїн (BTC) і літій. Це гроші майбутнього вже зараз. Я буквально пролітаю над цим місцем, і ви бачите гроші, що стирчать із землі, і ви думаєте: «Це занадто добре, щоб бути правдою». Це майбутнє, яке врятує економіку завдяки батареям».

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Водночас Кійосакі підкреслив, що цивілізація тримається на енергії, і якщо ми втратимо її, цивілізація загине. За його словами, цей проєкт з видобутку літію може допомогти уникнути такого результату, хоча він і зізнався, що не дуже багато знає про тему батарейок загалом.

Тим часом Роберт Кійосакі також інвестував в інший несподіваний актив — вуглецеві кредити, який він описав як «проєкт вуглецевих кредитів на мільярд доларів, який врятує мільйони дерев і зробить фермерів, що їх вирощують, дуже багатими… в усьому світі».

Нагадаємо, що легендарний інвестор попередив про загрозу масштабної фінансової кризи, особливо в США, коли «фальшивий» долар підриває глобальне домінування. Він порадив інвестувати в срібло, золото, Біткоїн та інші «реальні активи», які становлять близько $100 млн чистого статку Роберта Кійосакі.

Детальніше про те, як підготуватися до найбільшої фінансової кризи в історії (за словами Кійосакі), ми розглядали матеріалі за посиланням.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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