Роберт Кійосакі попереджає про «тотальну змову» між Волл-стріт та ФРС

Відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато» Роберт Кійосакі попередив про те, що він вважає «тотальною змовою» між Федеральною резервною системою США та Волл-стріт

Роберт Кіосакі обговорив, як найкраще підготуватися до волатильності ринку, разом зі своєю дружиною та колегою-інвесторкою Кім Кіосакі, інвестиційним радником Енді Таннером та фінансовим експертом Номі Прінс.

За словами Кім Кіосакі, центральний банк США перебуває у змові з керівниками найбільших компаній на Волл-стріт, зловживаючи економічними потоками країни та використовуючи «фальшиві гроші», або долари США, для досягнення власної фінансової вигоди.

«Фальшиві гроші потрапляють до керівників Волл-стріт, і вони викуповують свої акції, що призводить до буму на фондовому ринку, але ці гроші не йдуть на збільшення виробництва. Справжні гроші надходять від виробництва, наприклад, якщо я фермер і вирощую капусту, це і є виробництво, але що робить ФРС, так це отримує гроші, а ці хлопці в корпоративній Америці беруть ці гроші, викуповують свої акції і виграють від прибутку від приросту капіталу. Це тотальна змова з Волл-стріт», — пояснила дружина інвестора.

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Кійосакі повторив свій погляд на ринкові крахи як на ідеальну можливість примножити свої статки, зазначивши, що «Кім і я стаємо дуже багатими під час ринкових крахів», підкресливши страх ФРС «прямо зараз, тому що якщо ця бульбашка почне здуватися, вони зазнають краху, і тоді їм доведеться робити дурні речі».

Тим часом, Кійосакі вважає, що «найдурніша річ, яку ви можете зробити» під час волатильності ринку — це «інвестувати в довгостроковій перспективі в добре диверсифікований портфель акцій, спотів, взаємних фондів та ETF».

Водночас він висловив думку, що вказувати людям, що робити, як це робить нинішня система освіти, — не найкращий спосіб навчати фінансової грамотності, і що найбільше від такої практики постраждало його власне покоління — покоління бебі-бумерів, які вклали значні кошти у свої 401k пенсійні плани.

За словами популярного фінансового педагога, найкращий спосіб вчитися — це робити помилки, і «коли шкільні вчителі кажуть вам «не робіть помилок», вони прирікають своїх учнів «на відсталість, тому що ці помилки абсолютно безцінні», а «бебі-бумери будуть найбільшими невдахами».

«Найбільші невдахи — це люди, які ніколи не програвали. Знаєте, ті люди, які зараз сидять на своїх 401k, моє покоління, покоління бумерів, вони зараз у серйозній скруті, тому що цей картковий будиночок все одно ось-ось завалиться», — заявив Кійосакі.

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За матеріалами: Finbold.