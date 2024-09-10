close-btn
PaySpaceMagazine

Роберт Кійосакі зробив важливий 10-річний фінансовий прогноз

10.09.2024 18:30
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Відомий інвестор поділився важливим фактором, який відіграватиме велику роль для кожного в наступному десятилітті в питаннях грошей та збагачення

Роберт Кійосакі зробив важливий 10-річний фінансовий прогноз

Фото: pngwing.com, freepik.com

Роберт Кійосакі, відомий фінансовий експерт та біткоїн-інвестор, на своїй сторінці на платформі X поділився важливим прогнозом на 2034 рік. Посилаючись на ідеї, викладені в його книзі «Багатий тато, бідний тато», Кіосакі назвав ключовий фактор, який визначатиме, чи буде хтось багатим або бідним до 2034 року.

Кійосакі написав, що те, чи станете ви багатшими чи біднішими протягом наступного десятиліття, значною мірою залежатиме від тих, хто вас оточує. Зокрема, від десяти друзів, з якими ви проводите час. Фінансовий гуру виділив кілька категорій друзів, які людина може мати залежно від їхнього фінансового та душевного стану з погляду фінансів.

Перша категорія — це працівники, які дотримуються гарантій зайнятості та просування по службі («Es»). Другою йде категорія «Ss» — самозайняті представники малого бізнесу. Кійосакі назвав великих підприємців, таких як Ілон Маск, «B», і, нарешті, «I» — великі інвестори, такі як Воррен Баффет, які інвестують у великі проєкти через інсайдерів.

Кожен сам обирає, ким він хоче бути, написав Кіосакі. І одним з ключових факторів тут, на його думку, є правильний вибір друзів, з якими людина проводить час:

«Будь ласка, обирайте ретельно. Ваше фінансове майбутнє залежить від друзів, яких ви обираєте».

Фактор «мене не цікавлять гроші»

У своєму твіті, опублікованому раніше цього тижня, Кійосакі заявив, що одна з найбільших брехень у світі — це коли люди кажуть: «мене не цікавлять гроші». Він зазначив, що фінансова безпека насправді настільки важлива, що її відсутність може зруйнувати навіть щасливі шлюби набагато швидше, ніж зрада.

Однак, за його словами, деякі шлюби розпадаються через те, що в них «занадто багато грошей». Загалом, як інвестор і підприємець, Кійосакі часто розглядає тему грошей та їхньої великої ролі в суспільстві під різними кутами. Він також часто говорить про Біткоїн, очікуючи, що ціна на нього злетить до небес у найближчому майбутньому.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами U.Today

Рубрики: ГрошіСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Як Україна покриє дефіцит бюджету в 500 млрд грн — план Кабміну 10.09.2024

Як Україна покриє дефіцит бюджету в 500 млрд грн — план Кабміну
Спонсорські контракти букмекерів із клубами Англійської Прем'єр Ліги 10.09.2024

Спонсорські контракти букмекерів із клубами Англійської Прем'єр Ліги
Помер актор озвучки Дарта Вейдера, який передав свій голос українському ШІ-стартапу 10.09.2024

Помер актор озвучки Дарта Вейдера, який передав свій голос українському ШІ-стартапу
Де в Україні з'явилось найбільше ритейлерів цього року — RAU 10.09.2024

Де в Україні з'явилось найбільше ритейлерів цього року — RAU
Meest розшириться на європейському ринку: скільки інвестує 10.09.2024

Meest розшириться на європейському ринку: скільки інвестує
НБУ анулював ліцензію фінустанові через звʼязки з РФ 10.09.2024

НБУ анулював ліцензію фінустанові через звʼязки з РФ
Вибір редакції
Всі
Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу
ТОП статей 10.09.2024

Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу

 Що таке Etherscan та як ним користуватися
ТОП статей 09.09.2024

Що таке Etherscan та як ним користуватися
Останні новини
Сьогодні  19:00

Як Україна покриє дефіцит бюджету в 500 млрд грн — план Кабміну

 Сьогодні  18:30

Роберт Кійосакі зробив важливий 10-річний фінансовий прогноз

 Сьогодні  18:26

Спонсорські контракти букмекерів із клубами Англійської Прем'єр Ліги

 Сьогодні  18:00

Помер актор озвучки Дарта Вейдера, який передав свій голос українському ШІ-стартапу

 Сьогодні  17:30

Де в Україні з'явилось найбільше ритейлерів цього року — RAU

 Сьогодні  17:00

Meest розшириться на європейському ринку: скільки інвестує

 Сьогодні  16:20

НБУ анулював ліцензію фінустанові через звʼязки з РФ

 Всі новини
credit link image