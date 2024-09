Роберт Кійосакі зробив важливий 10-річний фінансовий прогноз

Відомий інвестор поділився важливим фактором, який відіграватиме велику роль для кожного в наступному десятилітті в питаннях грошей та збагачення

Роберт Кійосакі, відомий фінансовий експерт та біткоїн-інвестор, на своїй сторінці на платформі X поділився важливим прогнозом на 2034 рік. Посилаючись на ідеї, викладені в його книзі «Багатий тато, бідний тато», Кіосакі назвав ключовий фактор, який визначатиме, чи буде хтось багатим або бідним до 2034 року.

Кійосакі написав, що те, чи станете ви багатшими чи біднішими протягом наступного десятиліття, значною мірою залежатиме від тих, хто вас оточує. Зокрема, від десяти друзів, з якими ви проводите час. Фінансовий гуру виділив кілька категорій друзів, які людина може мати залежно від їхнього фінансового та душевного стану з погляду фінансів.

Перша категорія — це працівники, які дотримуються гарантій зайнятості та просування по службі («Es»). Другою йде категорія «Ss» — самозайняті представники малого бізнесу. Кійосакі назвав великих підприємців, таких як Ілон Маск, «B», і, нарешті, «I» — великі інвестори, такі як Воррен Баффет, які інвестують у великі проєкти через інсайдерів.

