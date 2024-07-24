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Роберт Кійосакі назвав головну умову для зростання Біткоїна

24.07.2024 17:00
Олеся Крамаренко
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Завдяки своєму унікальному баченню, Кійосакі продовжує навчати й направляти інвесторів, як орієнтуватися в мінливому фінансовому ландшафті

Роберт Кійосакі назвав головну умову для зростання Біткоїна

Фото: unsplash.com, pngwing.com

Роберт Кійосакі, американський бізнесмен і автор книги “Багатий тато, бідний тато”, спрогнозував нову ціну Біткоїна на серпень 2025 року на рівні $105 000. Він пояснив, що ця прогнозована ціна збережеться, якщо кандидат у президенти США Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді.

Фінансовий гуру назвав мету Трампа послабити долар США рушійною силою цінових спекуляцій. Ослаблення суверенної валюти країни досягається, коли ФРС знижує відсоткові ставки, що робить долар США дешевшим при обміні на іноземні валюти. Такі дії роблять імпорт дорожчим, а експорт — доступнішим.

Ослаблення долара сприятиме зростанню ціни BTC

Кійосакі пояснив, що Трамп у разі обрання розгляне можливість буріння нафтових свердловин в країні, на противагу діям чинного президента, який закрив нафтопровід Keystone XL, що призвело до стрибка ціни на нафту з $30 до $130 за барель.

Ідея полягає в тому, що ослаблення долара і збільшення обсягів буріння нафтових свердловин створить більше місцевих робочих місць і дозволить американським громадянам більше інвестувати в такі активи, як золото, срібло та Біткоїн.

Автор підсумував вплив, який слабший долар матиме на економіку країни:

“Слабший долар збільшить експорт, створить робочі місця, відкриє нові заводи і змусить золото, срібло, Біткоїн, акції та нерухомість зростати в ціні”.

Чи може Біткоїн досягти таких висот?

У березні 2024 року BTC досяг свого поточного цінового максимуму в $73 700. З того часу провідна криптовалюта впала до цінового діапазону $54 000. Хоча на момент написання матеріалу ціна активу становила $66 430, залишається невизначеним, чи відбудеться раптовий сплеск найближчим часом.

Втім, актив добре відреагував на позитивні події на політичному фронті США, пов’язані з Дональдом Трампом. Колишній скептик і критик змінив свою позицію під час виборчої кампанії 2024 року і тепер став самопроголошеним “криптокандидатом”.

Нагадаємо, що раніше Кійосакі прогнозував, що BTC досягне $350 000 наступного місяця, посилаючись на некомпетентність американських лідерів. У минулому він також неодноразово висловлював припущення щодо цінових спекуляцій.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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