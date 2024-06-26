Роберт Кійосакі проаналізував “бананову зону” Біткоїна та вразливість фіатних валют

Завдяки своєму унікальному баченню, Кійосакі продовжує навчати й направляти інвесторів, як орієнтуватися в мінливому фінансовому ландшафті

Роберт Кійосакі поділився своїми міркуваннями про “бананову зону” Біткоїна — термін, який популяризував фінансовий експерт Рауль Пал, — та розповів про слабкі сторони фіатної валюти, а також про те, чому система Біткоїна, що базується на чітких фінансових принципах і правилах, може стати основою майбутнього.

Кійосакі підкреслює фундаментальні відмінності між Біткоїном та фіатною валютою, наголошуючи на перевагах Біткоїна як засобу збереження вартості. Він описує фіатні гроші як “боргові”, схильні до інфляції та фінансової нестабільності через можливість урядів друкувати їх за власним бажанням.

На противагу цьому, система Біткоїна з його фіксованою емісією та децентралізованим характером робить його надійнішим засобом заощадження, розрахованим на зростання вартості з плином часу. Думку Кійосакі підтримує Рауль Пал, колишній керівник Goldman Sachs, який передбачив входження Біткоїна в “бананову зону” — фазу параболічного зростання цін, коли ті, хто не встиг, шкодують про те, що не інвестували в нього раніше.

Поради Пала спонукали Кійосакі інвестувати в Біткоїн на рівні $6 000, а нині його курс становить близько $62 000. Ця історія успіху підкреслює ринкові прогнози Пала та довгостроковий потенціал Біткоїна. Оскільки Біткоїн наближається до “бананової зони”, Кійосакі виступає за розуміння його інвестиційних переваг над фіатними валютами, які можуть знизитися в ціні.

Поточна динаміка Біткоїна

Цінова траєкторія Біткоїна продемонструвала помітне зростання на 1,58% за минулу добу, і на момент написання матеріалу актив торгувався на рівні $61 600. Його 24-годинні мінімуми та максимуми становили $60 626,97 і $62 466,32, відповідно.

Біткоїн набирає обертів на тлі притоку $31 млн в BTC ETF 25 червня. Цей відновлений інтерес інвесторів підкреслює стійкість і потенціал Біткоїна як активу. Тим часом частка Біткоїна на ринку криптовалют склала 53,42%, що свідчить про стійку консолідацію його ринкових позицій.

Таке домінування і зростання ціни свідчать про впевненість у ролі Біткоїна як провідного цифрового активу, що підкріплює аргументи таких фінансових експертів, як Кійосакі та Пал.

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За матеріалами coingape.com