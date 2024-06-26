Криптовалюти увійшли в зелену зону: Біткоїн набирає обертів

Ціни на криптовалюти сьогодні, 26 червня: Біткоїн відновив зростання до $62 000, альткоїни очолили ралі на ринку

Сьогодні ціни на криптовалюти торгуються переважно в плюсі. Біткоїн (BTC) відновив висхідний рух, ненадовго перевищивши позначку $62 тис. Ethereum (ETH) та провідні альткоїни, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) і Shiba Inu (SHIB), одночасно зросли на 0,3%-3%. Однак XRP продемонстрував різке падіння, попри загальний ринковий тренд.

Світовий крипторинок з учорашнього дня зріс на 2,18%, досягнувши $2,29 трлн. Проте його загальний обсяг торгів за останні 24 години зазнав значного падіння — на 32,58%.

Пропонуємо вашій увазі короткий огляд найпопулярніших криптовалют та їхньої цінової динаміки сьогодні, 26 червня.

Ціна Біткоїна

Траєкторія ціни BTC продемонструвала помітне зростання на 1,01% за минулу добу, зранку токен торгувався на рівні $61 953,38. Його 24-годинні мінімуми та максимуми становили $60 626,97 і $62 466,32 відповідно.

Цікаво, що після млявого періоду торгівлі в останні дні, в першу чергу через макроекономічні фактори та відтік з біржових фондів, Біткоїн набирає обертів на тлі притоку $31 млн в біржові фонди BTC 25 червня, згідно з даними Farside. Тим часом частка Біткоїна залишилась на рівні 53,42%, що на 0,10% більше, ніж вчора.

Ціна Ethereum

Ціна ETH підскочила на 0,42%, досягнувши позначки $3 391,97. 24-годинні мінімуми та максимуми активу були зафіксовані на рівні $3 346,79 і $3 424,58 відповідно. Ринкова капіталізація Ethereum сьогодні складає $406,86 млрд.

Ціна Solana

Графік криптовалюти SOL продемонстрував зростання вартості на 1,42%, досягнувши сьогодні $138,35. 24-годинні мінімуми та максимуми Solana були зафіксовані на рівні $133,57 і $140,21 відповідно.

Ціна XRP

Ціна XRP за минулу добу знизилась на 0,71% і склала $0,4753. Її 24-годинні мінімуми та максимуми становлять $0,4735 та $0,4795 відповідно. На фоні турбулентного руху XRP, мережевий трекер Whale Alert виявив значні викиди китів на біржі.

Ціни на DOGE та SHIB

Ціна DOGE зросла на 2,79%, досягнувши сьогодні $0,1273. Shiba Inu (SHIB) подорожчав на 1,83% і зупинився на позначці $0,00001787.

Найкращі криптовалюти сьогодні:

Ціна Brett (BRETT) зросла на 18,03%, до $0,1699.

Ціна Pepe (PEPE) зросла на 12,59%, до $0,00001312.

Ціна Notcoin (NOT) зросла на 11,78%, до $0,01613.

Ціна dogwifhat (WIF) злетіла на 9,67%, до $2,08.

Криптовалюти-невдахи сьогодні:

Ціна Pendle (PENDLE) знизилась на 5,65%, до $5,70.

Ціна LayerZero (ZRO) впала на 5,14%, до $2,73.

Ціна Fantom (FTM) впала на 4,47%, до $0,5893.

Ціна Worldcoin (WLD) впала на 3,14%, до $2,87.

Звертаємо увагу, що годинні графіки BTC та ETH демонструють дуже турбулентний рух, підкреслюючи потенційні коливання цін у майбутньому. Графіки альткоїнів за той самий період демонструють спадний рух, що викликає спекуляції на ринку.

Раніше ми писали про технічний аналіз та про те, як використовувати прогностичну силу даних графіків для успішної торгівлі.

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За матеріалами coingape.com