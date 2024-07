Роберт Кійосакі поділився порадами про те, як досягти фінансової величі

Зокрема, автор “Багатого тата” поділився найважливішими навичками для того, щоб стати успішним підприємцем, включаючи вміння продавати та залучати гроші

У своєму останньому відеозверненні до підписників відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси “Багатий тато, бідний тато” Роберт Кійосакі поділився порадами щодо досягнення фінансової величі, зокрема, не втрачати з поля зору штучний інтелект (ШІ).

Кійосакі обговорював цілі, які необхідно ставити перед собою молодим людям, з Кеном МакЕлроєм, автором персональної книги про інвестиції в нерухомість “Азбука інвестування в нерухомість: Секрети пошуку прихованих прибутків, які більшість інвесторів пропускають”.

In this video, my good friend and partner, Ken McErloy and I refect on a range of topics. I share my journey from a Vietnam pilot to successfully raising capital for multiple companies and explain the value of real-world experience over formal education. Keep watching and Ken as… pic.twitter.com/yp35yJJRjU

