close-btn
PaySpaceMagazine

Роберт Кійосакі поділився порадами про те, як досягти фінансової величі

21.07.2024 11:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Зокрема, автор “Багатого тата” поділився найважливішими навичками для того, щоб стати успішним підприємцем, включаючи вміння продавати та залучати гроші

Роберт Кійосакі поділився порадами про те, як досягти фінансової величі

Фото: wikipedia.org, freepik.com

У своєму останньому відеозверненні до підписників відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси “Багатий тато, бідний тато” Роберт Кійосакі поділився порадами щодо досягнення фінансової величі, зокрема, не втрачати з поля зору штучний інтелект (ШІ).

Кійосакі обговорював цілі, які необхідно ставити перед собою молодим людям, з Кеном МакЕлроєм, автором персональної книги про інвестиції в нерухомість “Азбука інвестування в нерухомість: Секрети пошуку прихованих прибутків, які більшість інвесторів пропускають”.

Публічне розміщення акцій

Зокрема, автор “Багатого тата” поділився найважливішими навичками для того, щоб стати успішним підприємцем, включаючи вміння продавати та залучати гроші. Саме тому він поставив собі за мету вивести три компанії на біржу через первинне публічне розміщення акцій (IPO).

Тому першою такою спробою Кійосакі став вихід компанії на фондову біржу Торонто (TSX) — золоту жилу Китаю, потім — IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), і, нарешті, IPO з виведенням компанії на фондову біржу NASDAQ.

Небезпеки ШІ

Однак, як один з найважливіших уроків, фінансовий експерт виділив розвиток технології штучного інтелекту, який, на його думку, поставить під загрозу мільйони робочих місць у Сполучених Штатах, особливо в галузі водіння, оскільки 34% всіх американських робочих місць — це робота водія.

“ШІ — це те, за чим я спостерігаю. Він залишить мільйони людей без роботи. Це мій прогноз. Сподіваюся, я помиляюся”.

Замість того, щоб шукати роботу в галузях, які незабаром захопить штучний інтелект, Кійосакі рекомендує влаштуватися на роботу, “яка вимагає мізків і навичок, щось, що можна зробити руками, наприклад, полагодити машину, (…) комп’ютер або побудувати будинок. (…)”.

Популярний підприємець вже давно ділиться своїми поглядами та порадами щодо процвітання та успіху в сьогоднішньому складному середовищі, включаючи запасання реальних активів, таких як золото, срібло та Біткоїн (BTC).

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовиниШтучний інтелект
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
6 акцій, у які варто інвестувати поколінню Z 21.07.2024

6 акцій, у які варто інвестувати поколінню Z
Емітенти спотових ETF на Ethereum розкрили розмір комісій за управління коштами 19.07.2024

Емітенти спотових ETF на Ethereum розкрили розмір комісій за управління коштами
Скільки іноземних інвестицій зайшло в Україну на початку року — НБУ 18.07.2024

Скільки іноземних інвестицій зайшло в Україну на початку року — НБУ
Відома інвестиційна компанія хоче купити акцій Revolut на $500 млн 17.07.2024

Відома інвестиційна компанія хоче купити акцій Revolut на $500 млн
Ощадбанк запустив нову послугу для клієнтів: як працює 17.07.2024

Ощадбанк запустив нову послугу для клієнтів: як працює
Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Spotify 14.07.2024

Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Spotify
Вибір редакції
Всі
У світі стався масовий IT-збій: причини та наслідки
ТОП статей 19.07.2024

У світі стався масовий IT-збій: причини та наслідки

 Огляд фінсектору України: страховики, кредитні спілки та фінансові компанії
ТОП статей 19.07.2024

Огляд фінсектору України: страховики, кредитні спілки та фінансові компанії
Останні новини
Сьогодні  14:00

Створено генератор, який виробляє електроенергію з дощу

 Сьогодні  13:00

На пристроях Apple з’явиться нова функція для відновлення файлів

 Сьогодні  12:00

6 акцій, у які варто інвестувати поколінню Z

 Сьогодні  11:00

Роберт Кійосакі поділився порадами про те, як досягти фінансової величі

 Сьогодні  10:00

Скільки грошей відправили українські біженці з Польщі додому — Bankier

 20.07.2024  14:00

Віталік Бутерін радить не обирати кандидатів тільки за їх прокриптовалютні погляди

 20.07.2024  13:00

Ілон Маск заявив, що створить костюм Залізної людини

 Всі новини