Роберт Кійосакі поділився порадами про те, як досягти фінансової величі

Зокрема, автор “Багатого тата” поділився найважливішими навичками для того, щоб стати успішним підприємцем, включаючи вміння продавати та залучати гроші

У своєму останньому відеозверненні до підписників відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси “Багатий тато, бідний тато” Роберт Кійосакі поділився порадами щодо досягнення фінансової величі, зокрема, не втрачати з поля зору штучний інтелект (ШІ).

Кійосакі обговорював цілі, які необхідно ставити перед собою молодим людям, з Кеном МакЕлроєм, автором персональної книги про інвестиції в нерухомість “Азбука інвестування в нерухомість: Секрети пошуку прихованих прибутків, які більшість інвесторів пропускають”.

In this video, my good friend and partner, Ken McErloy and I refect on a range of topics. I share my journey from a Vietnam pilot to successfully raising capital for multiple companies and explain the value of real-world experience over formal education. Keep watching and Ken as… pic.twitter.com/yp35yJJRjU — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 17, 2024

Публічне розміщення акцій

Зокрема, автор “Багатого тата” поділився найважливішими навичками для того, щоб стати успішним підприємцем, включаючи вміння продавати та залучати гроші. Саме тому він поставив собі за мету вивести три компанії на біржу через первинне публічне розміщення акцій (IPO).

Тому першою такою спробою Кійосакі став вихід компанії на фондову біржу Торонто (TSX) — золоту жилу Китаю, потім — IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), і, нарешті, IPO з виведенням компанії на фондову біржу NASDAQ.

Небезпеки ШІ

Однак, як один з найважливіших уроків, фінансовий експерт виділив розвиток технології штучного інтелекту, який, на його думку, поставить під загрозу мільйони робочих місць у Сполучених Штатах, особливо в галузі водіння, оскільки 34% всіх американських робочих місць — це робота водія.

“ШІ — це те, за чим я спостерігаю. Він залишить мільйони людей без роботи. Це мій прогноз. Сподіваюся, я помиляюся”.

Замість того, щоб шукати роботу в галузях, які незабаром захопить штучний інтелект, Кійосакі рекомендує влаштуватися на роботу, “яка вимагає мізків і навичок, щось, що можна зробити руками, наприклад, полагодити машину, (…) комп’ютер або побудувати будинок. (…)”.

Популярний підприємець вже давно ділиться своїми поглядами та порадами щодо процвітання та успіху в сьогоднішньому складному середовищі, включаючи запасання реальних активів, таких як золото, срібло та Біткоїн (BTC).