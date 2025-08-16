Компанія Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в цю акцію $1,6 млрд

Berkshire Hathaway Воррена Баффета (NYSE: BRK.A) повідомила про значну нову інвестицію в UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH), придбавши 5 039 564 акцій у минулому кварталі за середньою ціною $311,97 за акцію

Позиція, оцінена на момент покупки у $1 572 193 000, стала одним із найпомітніших нових придбань Berkshire у другому кварталі 2025 року.

Акції UnitedHealth закрили сесію у четвер на рівні $271,49, знизившись на 0,12%, проте в передринковій торгівлі у п’ятницю зросли на 12,52% до $305,48. Хоча ціна акцій залишається нижчою за заявлену середню вартість покупки Berkshire, реакція ринку демонструє відновлену оптимістичну оцінку перспектив зростання гіганта охорони здоров’я.

Придбання UnitedHealth стало частиною ширшого перегляду портфеля Berkshire, який також додав частки в D.R. Horton (NYSE: DHI), Lennar (NYSE: LEN) та Nucor (NYSE: NUE), одночасно скоротивши позиції в Apple (NASDAQ: AAPL) та Bank of America (NYSE: BAC).

Варто зазначити, що хід Баффета щодо UNH повторили й інші відомі інвестори. Майкл Беррі, відомий за фільмом «The Big Short», також купив акції у другому кварталі, як і Девід Теппер та великі суверенні фонди.

Читайте також: Воррен Баффет йде з посади CEO Berkshire Hathaway: хто його замінить

Раніше ми також писали, що Баффет оприлюднив звіт 13F за другий квартал у четвер, 14 серпня, показавши значні зміни у своєму портфелі акцій.

Оновлення в інвестиційній стратегії відбулися на тлі підготовки Баффета до виходу на пенсію до кінця року, що покладе край його шестидесятирічному управлінню, під час якого Berkshire перетворилася на конгломерат вартістю $1 трлн.

Невідомо, чи ці рішення ухвалив особисто Баффет, чи інвестиційні менеджери Тодд Комбс та Тед Вешлер, але нова позиція в UnitedHealth Group виглядає однією з останніх великих покупок компанії під керівництвом Баффета.

Нагадаємо, що Berkshire Hathaway на кінець першого кварталу 2025 року накопичила рекордні $347,7 млрд готівкою. Це — найбільший грошовий резерв в історії компанії, і для досвідчених аналітиків це сигнал.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі назвав інвестиційні помилки, які заважають розбагатіти

Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи

Придбати інвестиційні монети України тепер можна онлайн

Допоміжні матеріали: Finbold.