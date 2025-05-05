Воррен Баффет йде з посади CEO Berkshire Hathaway: хто його замінить

Увесь світ сколихнула новина про кінець епохи — Воррен Баффет заявив, що незабаром попросить раду директорів Berkshire Hathaway призначити Грега Абеля його наступником на посаді генерального директора наприкінці року

Хоча Баффету 94 роки, а Абель був призначений наступником генерального директора в 2021 році, тисячі шанувальників, які зібралися на цьогорічних річних зборах, були здивовані, знову почувши думку легенди інвестування про майбутнє компанії.

«У нас відбудеться засідання ради директорів Berkshire, в якій 11 членів. Двоє з них, мої діти, Гові та Сьюзі, знають, про що я буду говорити. Для решти це буде новиною, але я вважаю, що настав час, коли Грег повинен стати генеральним директором компанії», — сказав Баффет в останні хвилини зустрічі.

У 1965 році Баффет купив текстильну фабрику в Новій Англії, яка на той час була на межі банкрутства, і за шість десятиліть перетворив компанію на унікальний конгломерат, що охоплює такі бізнеси, як страхова компанія Geico та залізнична компанія BNSF Railway. Баффет передає кермо влади на високій ноті, акції Berkshire щойно досягли нового піку, а ринкова капіталізація конгломерату становить майже $1,2 трлн.

«Оракул з Омахи» заявив, що він все одно «залишиться поруч», щоб допомагати, але остаточне рішення щодо діяльності компанії та розміщення капіталу буде за 62-річним Абелем, який зараз є віце-головою нестрахового підрозділу Berkshire.

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«Я вважаю, що в певних аспектах я можу бути корисним, якщо ми зіткнемося з періодами великих можливостей або чимось подібним», — додав він.

Баффет, який володіє понад $160 млрд у Berkshire як її найбільший акціонер, заявив, що не продасть жодної акції після переходу до нового етапу.

Абель, який народився в Канаді, має 25-річний стаж роботи в Berkshire. Абель приєднався до Berkshire в 2000 році, коли конгломерат купив MidAmerican Energy, де він зрештою став генеральним директором у 2008 році. До цього Абель працював у CalEnergy, де перетворив невелику геотермальну компанію на диверсифікований енергетичний бізнес.

Що стосується розподілу капіталу, Абель заявив, що буде продовжувати терплячу політику Баффета щодо інвестування в цінні активи і готовий задіяти гігантський грошовий запас Berkshire в розмірі $347 млрд, коли трапиться хороша нагода.

Поки що не зрозуміло, чи Абель також обійме посаду голови правління. Раніше цього року Баффет заявив The Wall Street Journal, що після його смерті його син Гові Баффет стане головою правління без виконавчих повноважень, щоб зберегти культуру компанії. Незрозуміло, чи вплине цей крок на це рішення.

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Джерело: CNBC.