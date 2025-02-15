close-btn
PaySpaceMagazine

2 акції з портфеля Воррена Баффета, на які варто звернути увагу

15.02.2025 14:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Інвестиційна філософія Воррена Баффета перетворила Berkshire Hathaway з текстильного бізнесу, що перебував у скрутному становищі, на конгломерат вартістю $1 трлн, побудований на фундаменті ціннісних інвестицій

2 акції з портфеля Воррена Баффета, на які варто звернути увагу

2 акції з портфеля Воррена Баффета, на які варто звернути увагу Фото: pixabay.com, pngwing.com

Його портфель наповнений акціями, які багато хто вважає «вічними» — компаніями з міцними фундаментальними показниками, привабливою оцінкою, конкурентними перевагами та здатністю протистояти ринковим спадам, забезпечуючи при цьому стабільну довгострокову прибутковість.

Зважаючи на те, що Berkshire завжди випереджає більш широкий ринок, слідування рекомендаціям Баффета може запропонувати інвесторам міцний фундамент.

Серед його активів дві акції — Sirius XM і VeriSign — виділяються як безпрограшні покупки, підкріплені міцними фундаментальними показниками і перспективами стабільного зростання.

Акції Sirius XM (SIRI)

За останній рік акції Sirius XM зазнали різкого падіння. Тим не менш, гігант супутникового радіо залишається основним холдингом для Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

Баффет постійно збільшував свою частку, і зараз він володіє 35% акцій компанії, що перебувають в обігу, вартістю $3,1 млрд.

Згідно з даними Stock Analysis, акції компанії глибоко недооцінені: форвардне співвідношення ціни до прибутку (P/E) становить 8,5, прибутковість вільного грошового потоку (FCF) — 11%, а дивідендна прибутковість — 2,3%. Статус єдиного ліцензованого оператора супутникового радіо в США ще більше посилює її довгострокову інвестиційну привабливість.

Цікаве по темі: Чи досягнуть акції Apple $300 у 2025 році — аналітики

У 4 кварталі 2024 року компанія перевершила очікування Волл-стріт, повідомивши про $2,19 млрд доходу і $8,7 млрд за весь рік, завдяки зростанню кількості абонентів і ключовим партнерствам з виробниками електромобілів Tesla і Rivian.

Акції VeriSign (VRSN)

Наразі VeriSign торгується на рівні $222,24, з ростом на 7% з початку року, і залишається ключовим холдингом Berkshire Hathaway.

Вперше інвестувавши в 4 кварталі 2012 року за середньою ціною $41,62, Berkshire постійно збільшував свою частку до середини 2014 року, включаючи 1,13 мільйона акцій у 2 кварталі 2014 року.

Після невеликого скорочення на початку 2020 року Berkshire залишався неактивним до 20 грудня 2024 року, коли він придбав 145 000 додаткових акцій за середньою ціною $198,82, довівши свою загальну частку до $2,95 млрд.

Як провідна компанія у сфері послуг з реєстрації доменів, VeriSign управляє доменами .com і .net за довгостроковими контрактами до 2030 і 2029 років, відповідно, забезпечуючи безперебійну роботу і стабільний потік доходів.

Незважаючи на перше зниження прибутку з другого кварталу 2021 року, дохід VeriSign у четвертому кварталі 2024 року зріс на 3,9% до $395 млн. Компанія обробила 9,5 млн нових реєстрацій доменів у порівнянні з 9 млн рік тому, хоча загальна кількість реєстрацій доменів знизилася на 2% до 169 млн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 акції, на які радить звернути увагу Воррен Баффет

3 ШІ-акції, які варто розглянути у 2025 році

2 ШІ-акції, які можуть перетворити $100 на $1000 у 2025 році

Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Як змінювалася ціна на золото останні 20 років 15.02.2025

Як змінювалася ціна на золото останні 20 років
Акції українських компаній зросли на тлі новин про переговори 13.02.2025

Акції українських компаній зросли на тлі новин про переговори
7 криптовалют, які варто розглянути для купівлі у лютому 2025 12.02.2025

7 криптовалют, які варто розглянути для купівлі у лютому 2025
ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців 10.02.2025

ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців
TA Ventures та ICLUB інвестували $4 млн у HealthTech-стартап Berry Street 10.02.2025

TA Ventures та ICLUB інвестували $4 млн у HealthTech-стартап Berry Street
2 криптовалюти, на які варто звернути увагу у лютому 09.02.2025

2 криптовалюти, на які варто звернути увагу у лютому
Вибір редакції
Всі
Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком
ТОП статей 13.02.2025

Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком

 Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок
ТОП статей 13.02.2025

Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок
Останні новини
Сьогодні  14:00

2 акції з портфеля Воррена Баффета, на які варто звернути увагу

 Сьогодні  13:00

OpenAI планує завершити розробку свого першого ШІ-чипа вже цього року

 Сьогодні  12:00

Як змінювалася ціна на золото останні 20 років

 Сьогодні  11:00

Google автоматично змінюватиме паролі користувачів у Chrome

 Сьогодні  10:00

Криптотрейдер перетворив $5000 на $1 мільйон за 4 дні

 14.02.2025  18:40

Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Міста Героїв. Волноваха»

 14.02.2025  17:40

Коли XRP досягне $15 — думка аналітика

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber