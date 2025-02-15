2 акції з портфеля Воррена Баффета, на які варто звернути увагу

Інвестиційна філософія Воррена Баффета перетворила Berkshire Hathaway з текстильного бізнесу, що перебував у скрутному становищі, на конгломерат вартістю $1 трлн, побудований на фундаменті ціннісних інвестицій

Його портфель наповнений акціями, які багато хто вважає «вічними» — компаніями з міцними фундаментальними показниками, привабливою оцінкою, конкурентними перевагами та здатністю протистояти ринковим спадам, забезпечуючи при цьому стабільну довгострокову прибутковість.

Зважаючи на те, що Berkshire завжди випереджає більш широкий ринок, слідування рекомендаціям Баффета може запропонувати інвесторам міцний фундамент.

Серед його активів дві акції — Sirius XM і VeriSign — виділяються як безпрограшні покупки, підкріплені міцними фундаментальними показниками і перспективами стабільного зростання.

Акції Sirius XM (SIRI)

За останній рік акції Sirius XM зазнали різкого падіння. Тим не менш, гігант супутникового радіо залишається основним холдингом для Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

Баффет постійно збільшував свою частку, і зараз він володіє 35% акцій компанії, що перебувають в обігу, вартістю $3,1 млрд.

Згідно з даними Stock Analysis, акції компанії глибоко недооцінені: форвардне співвідношення ціни до прибутку (P/E) становить 8,5, прибутковість вільного грошового потоку (FCF) — 11%, а дивідендна прибутковість — 2,3%. Статус єдиного ліцензованого оператора супутникового радіо в США ще більше посилює її довгострокову інвестиційну привабливість.

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У 4 кварталі 2024 року компанія перевершила очікування Волл-стріт, повідомивши про $2,19 млрд доходу і $8,7 млрд за весь рік, завдяки зростанню кількості абонентів і ключовим партнерствам з виробниками електромобілів Tesla і Rivian.

Акції VeriSign (VRSN)

Наразі VeriSign торгується на рівні $222,24, з ростом на 7% з початку року, і залишається ключовим холдингом Berkshire Hathaway.

Вперше інвестувавши в 4 кварталі 2012 року за середньою ціною $41,62, Berkshire постійно збільшував свою частку до середини 2014 року, включаючи 1,13 мільйона акцій у 2 кварталі 2014 року.

Після невеликого скорочення на початку 2020 року Berkshire залишався неактивним до 20 грудня 2024 року, коли він придбав 145 000 додаткових акцій за середньою ціною $198,82, довівши свою загальну частку до $2,95 млрд.

Як провідна компанія у сфері послуг з реєстрації доменів, VeriSign управляє доменами .com і .net за довгостроковими контрактами до 2030 і 2029 років, відповідно, забезпечуючи безперебійну роботу і стабільний потік доходів.

Незважаючи на перше зниження прибутку з другого кварталу 2021 року, дохід VeriSign у четвертому кварталі 2024 року зріс на 3,9% до $395 млн. Компанія обробила 9,5 млн нових реєстрацій доменів у порівнянні з 9 млн рік тому, хоча загальна кількість реєстрацій доменів знизилася на 2% до 169 млн.

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Джерело: Finbold.