Чи досягнуть акції Apple $300 у 2025 році — аналітики

Apple (AAPL) — найбільша публічна компанія у світі. За свою довгу і багату на події історію вона була багатьма — піонером комп’ютерної індустрії, законодавцем мод у дизайні та новатором у сфері мобільних технологій

Важко переоцінити силу бренду Apple або його домінування у сфері споживчої електроніки. Наразі вона здається найбільш вірогідним кандидатом на досягнення ринкової капіталізації в $4 трлн — з іншого боку, останнім часом дехто ставить під сумнів перспективи зростання компанії.

Наразі акції AAPL торгуються на рівні $241,29 — з початку 2024 року ціна акції Apple зросла на 30,33% — навпаки, за останні 30 днів відбувся відкат на 2,21%.

Apple стикається зі зростаючими регуляторними викликами та послабленням продажів iPhone на китайському ринку. Звіт про прибутки компанії за 4 квартал 2024 року був успішним. Тим не менш, питання, яке хвилює багатьох інвесторів, полягає в тому, чи зможуть акції Apple подолати нещодавні виклики і піднятися до $300 у 2025 році.

На Волл-стріт не впевнені, що акції Apple можуть досягти $300 у 2025 році

Щоб досягти позначки в $300, акції Apple повинні зрости на 24,33% від поточних цін. Хоча це амбітна цифра, Apple отримувала більші прибутки за 7 з останніх 10 років — тож для її досягнення не обов’язково потрібен якийсь непередбачуваний позитивний розвиток подій.

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Волл-стріт не налаштована оптимістично — наразі акції Apple торгуються з одним із найвищих мультиплікаторів серед технологічних титанів «Чудової сімки» — і мають найповільніший темп зростання серед них.

Відповідно, аналітики налаштовані лише злегка «ведмеже». З 29 аналітиків, які дають оцінку акціям, 19 рекомендують «купувати», 7 — «тримати» і лише 3 — «продавати». Середня цільова ціна акцій AAPL становить лише $244,77, що дорівнює незначному зростанню на 1,06%. Хоча це покращення порівняно з грудневими прогнозами, коли середня цільова ціна знижувалась на 4,29%, перспективи все ще виглядають досить невтішними.

Деякі аналітики, такі як Ден Айвз з Wedbush, прогнозують, що ціна акції Apple сягне $325. На противагу цьому, аналітик MoffettNathanson Крейг Моффетт нещодавно знизив рейтинг акцій до «Продавати» з попереднього «Нейтрального», посилаючись на проблеми з оцінкою та приглушену реакцію споживачів на останні функції Apple на базі штучного інтелекту.

Раніше ми писали, скільки б ви заробили, якби інвестували в Apple під час IPO. Apple стала публічною компанією 12 грудня 1980 року за ціною IPO у $22 за акцію. Інвестор, який вклав тоді $1000 в акції, придбав би приблизно 45 акцій. Протягом десятиліть Apple здійснила п’ять дроблень акцій, що значно збільшило кількість акцій для перших інвесторів.

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За матеріалами: Finbold.