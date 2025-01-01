Топ найочікуваніших пристроїв Apple, які вийдуть на початку року

Вже на початку 2025 року техногігант Apple може представити низку потужних новинок

Apple не припиняє роботу над новими пристроями і, схоже, планує презентувати деякі з них вже найближчими місяцями.

Нижче представлено огляд нових продуктів Apple, які, як очікується, з’являться на початку 2025 року.

M4 MacBook Air

Найпопулярніший Mac від Apple незабаром отримає наступне оновлення. Новий MacBook Air може мати такі характеристики:

Чип M4.

16 ГБ оперативної пам’яті за замовчуванням.

Опціональний дисплей із нанотекстурою.

Камера Center Stage на 12 МП.

Ймовірно, поліпшена продуктивність батареї завдяки чипу M4.

Такий самий дизайн у версіях з екранами 13 і 15 дюймів.

Що стосується термінів, то запуск, найімовірніше, відбудеться в березні — якраз у той час, коли MacBook Air з M3 вийшов на початку 2024 року.

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iPhone SE 4

Наступний iPhone від Apple стане доступним смартфоном з ціною нижче $499. Йдеться про новий iPhone SE 4, запуск якого очікується в березні. Серед ключових характеристик:

Дизайн у стилі iPhone 14 з OLED-дисплеєм і без кнопки «Додому».

Face ID і виріз в екрані.

Чип A18, доданий в iPhone 16.

Підтримка Apple Intelligence, яка доступна тільки для моделей 16 і 15 Pro.

8 ГБ оперативної пам’яті.

Основна камера на 48 МП, ймовірно, аналогічна камері iPhone 16.

Порт USB-C.

Перший в історії модем 5G, розроблений Apple.

Розумний дисплей HomePad

Одним із найочікуваніших продуктів Apple найближчим часом стане розумний дисплей під назвою HomePad.

Аналітик Bloomberg Марк Гурман описує цей продукт як нову віху в лінійці Home. За його даними, основні характеристики пристрою будуть такими:

Основна увага приділяється Siri, комунікаціям і управлінню розумним будинком.

Підтримка Safari, Music, Notes і низки інших додатків Apple, але без доступу до App Store.

Пристрій сенсорний, але основний акцент зроблено на управління голосом через нові App Intents в Apple Intelligence.

Нова операційна система поєднує елементи watchOS і iOS у режимі StandBy; динамічний інтерфейс адаптується залежно від відстані користувача.

Розмір приблизно відповідає двом iPhone, встановленим пліч-о-пліч, з екраном близько 6 дюймів.

Пристрій оснащений динаміками, камерою FaceTime і акумулятором.

Apple розробляє кріплення на стіну, а також базу з динаміком для столів, кухонь і приліжкових тумб.

Головний екран можна налаштувати за допомогою віджетів і елементів управління розумним будинком.

Підтримка відеодомофонів і камер спостереження, а також оповіщення про події безпеки.

Гурман припускає, що HomePad вийде в березні. Хоча є ймовірність, що запуск може бути перенесений на більш пізній термін.

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iPad 11-го покоління

Після майже порожнього 2023 року для iPad очікувалося, що у 2024 році Apple оновить всю лінійку цих пристроїв. Вийшли нові моделі iPad Pro, iPad Air і iPad mini, але базовий iPad залишився без змін.

На початку 2025 року iPad буде оновлено до 11-го покоління. Подробиць про новий пристрій поки небагато, але очікується:

Швидший процесор серії A.

Ймовірно, 8 ГБ оперативної пам’яті з підтримкою Apple Intelligence.

Можливе оснащення новим мережевим чипом Wi-Fi і Bluetooth від Apple.

Інші потенційні новинки

Цілком можливо, що Apple випустить ще кілька інших продуктів у першій половині 2025 року.

Apple Watch SE 3

Останні Apple Watch SE з’явилися у 2022 році. Спочатку випуск SE 3 очікувався у вересні 2024 року, але пристрій не було представлено. Є ймовірність, що він вийде в березні або квітні, що може збігтися з запуском iPhone SE 4.

iPad Air з M3

Поточний iPad Air з чипом M2 був випущений у травні 2024 року, але чутки вказують на швидке оновлення до M3. Можливо, запуск відбудеться в травні, але точні терміни поки невідомі.

HomePod mini 2 та новий Apple TV 4K

Хоча чуток про терміни виходу немає, логічно припустити, що їхній запуск може збігтися з релізом HomePad у рамках нової стратегії Apple для розумного будинку.

Нагадаємо, корпорація Apple, найбільша компанія світу за ринковою капіталізацією, продовжує привертати значний інтерес з боку великих інституційних та індивідуальних інвесторів. Хто є найбільшими акціонерами Apple на кінець 2024 року, читайте в нашому матеріалі.

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