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На iPhone можуть зʼявитися кілька нових кнопок

03.12.2024 17:00
Ольга Деркач
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Виробник iPhone вперше представив кнопку Action, коли дебютував Apple Watch Ultra у 2022 році. Рік по тому вона з’явилася в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, а на початку цього року — у всіх моделях iPhone 16. Схоже, що в майбутніх iPhone буде більше кнопок Action

На iPhone можуть зʼявитися кілька нових кнопок

На iPhone можуть зʼявитися кілька нових кнопок Фото: pixabay.com

Згідно з нещодавно опублікованим патентом, Apple може оснастити майбутні iPhone декількома кнопками Action. Документ припускає, що компанія може з часом замінити клавіші регулювання гучності двома програмованими кнопками. Таким чином, на лівій стороні iPhone можуть з’явитися три кнопки Action. Патент також вказує на те, що Apple, можливо, розглядає можливість перенесення цих кнопок на iPad і Mac, але навряд чи це станеться найближчим часом.

Кнопка Action на нових iPhone дозволяє користувачам призначити спеціальне завдання. Це може бути відкриття програми, активація режиму фокусування, фотографування, запуск складних ярликів, виклик когось тощо. За допомогою програми «Ярлики» користувачі можуть додавати до кнопки Action оператори if, які підлаштовуватимуть її функціонал під задані умови.

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Щоправда, поки що активація кнопки Action обмежується лише довгим натисканням, і користувачі не можуть призначити завдання на швидкий або подвійний клік.

Зважаючи на те, що Apple використовує фізичні кнопки в iPhone 16, представивши функцію керування камерою, не виключено, що компанія додасть більше кнопок Action в майбутні iPhone, iPad та комп’ютери Mac. Однак варто зазначити, що жодні останні чутки не вказують на те, що ми побачимо таку реалізацію на майбутніх пристроях, а багато патентів Apple так і не були втілені в життя.

Нагадаємо, що Apple випустить новий iPhone 17 Slim. Новий ультратонкий iPhone 17 зосередиться на формі, а не на функціях, при цьому буде найдорожчим. Один з найцікавіших нюансів, що iPhone 17 Slim матиме лише одну задню камеру. Тим часом очікується, що iPhone 17 матиме подвійну камеру, а моделі iPhone 17 Pro матимуть три камери на задній панелі.

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Рубрики: AppleСвітНовиниСмартфониТехнології
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