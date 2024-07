Apple випустить новий iPhone 17 Slim: в чому його особливість

Новий ультратонкий iPhone 17, який матиме лише одну камеру, зосередиться на формі, а не на функціях, при цьому буде найдорожчим

Аналітик Apple Мін-Чі Куо оприлюднив нові подробиці нової моделі від техногіганта — iPhone 17 Slim, який дебютує наступного року. Новий смартфон зосереджуватиметься на формі, а не на функціональності, при цьому компанія йде на значні компроміси, щоб досягти «надтонкого» дизайну.

Один з найцікавіших нюансів, що iPhone 17 Slim матиме лише одну задню камеру. Тим часом очікується, що iPhone 17 матиме подвійну камеру, а моделі iPhone 17 Pro матимуть три камери на задній панелі.

Камера iPhone 17 Slim буде «ширококутною», тобто основною на мові Apple. Наразі немає подробиць про її характеристики, але очікується, що решта лінійки матиме 48-мегапіксельну основну камеру.

Аналітик також каже, що iPhone 17 Slim також буде виготовлено з титану, але з меншим відсотком, ніж у поточних металевих каркасах Pro і Pro Max.

Інші подробиці про майбутній iPhone 17 Slim:

Попередньо відомо, що Apple припинить випуск моделі «iPhone Plus» наступного року. Це означає, що лінійка iPhone 17 складатиметься з iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

«Наразі на модель Plus припадає лише близько 5–10% від загального обсягу поставок нових iPhone. Це означає, що інші три моделі iPhone (стандартна, Pro і Pro Max) вже адекватно охоплюють сегменти високого класу ринку, що робить модель Plus зайвою. Нова ультратонка модель не замінить Plus. Замість цього Apple досліджує нові тенденції дизайну поза наявною лінійкою iPhone», — зазначає аналітик.