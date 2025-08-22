Fintech Farm Дмитра Дубілета запустила необанк в Узбекистані

Український фінтех-стартап Fintech Farm Дмитра Дубілета розширив свою присутність на міжнародних ринках і запустив необанк Tezbank в Узбекистані. Проєкт реалізовано у співпраці з місцевим партнером — Hamkorbank

Для компанії це вже п’ятий ринок: раніше вона представила свої цифрові банки в Азербайджані (Leobank), Киргизстані (Simbank), Індії (Roarbank) та В’єтнамі (Liobank).

Чому саме Узбекистан

«З одного боку, дуже привабливий ринок — економіка і населення зростає, банківський ринок активно розвивається. З іншого боку, після того, як ми успішно запустили Leobank в Азербайджані та Simbank в Киргизстані, вихід на цей ринок для нас був дуже логічним. Ну і головне – нам вдалось знайти дуже крутого партнера в цій країні — це Hamkorbank», — зазначив співзасновник Fintech Farm Дмитро Дубілет.

Він розповів, що команда Fintech Farm вела переговори з кількома банками країни, але саме з Hamkorbank вдалося знайти спільне бачення та відчуття «правильної хімії» з акціонерами й менеджментом.

Хоча у Fintech Farm немає власного офісу в Узбекистані, над розвитком Tezbank працює локальна команда.

Що пропонує Tezbank

Новий необанк планує змагатися з місцевими гравцями за рахунок зручного мобільного застосунку, якісного сервісу та ефективних бізнес-процесів. Продуктова лінійка майже не відрізняється від тієї, що Fintech Farm реалізує на інших ринках, і має багато спільного з концепцією monobank.

Цікаве по темі: Fintech Farm Дмитра Дубілета приєднався до міжнародної мережі підприємців Endeavor

Користувачам доступні:

безкоштовна картка з кредитним лімітом до 50 млн UZS (приблизно $4000), із пільговим періодом до 62 днів;

кешбек 10% на покупки;

відсутність комісій при оплаті комунальних послуг, поповненні мобільного, переказах за номером картки чи телефону, а також при транзакціях через сторонні термінали;

накопичувальний рахунок із 6% річних;

функції на кшталт Shake to pay, розділення рахунку в ресторанах, можливість ставити «лайки» та реакції на перекази — фішки, знайомі українцям за monobank.

Наразі Tezbank приймає передзамовлення карток на своєму сайті.

Фінансування та плани

Сума інвестицій у запуск Tezbank не розголошується. Також до кінця року компанія планує відкрити ще один необанк на новому ринку.

Команда Fintech Farm продовжує масштабуватись: нещодавно штат збільшили на 40 фахівців, довівши кількість співробітників до 290. Найм відбувається «із запасом» під майбутні запуски, серед яких і узбецький ринок.

У довгостроковій перспективі компанія бачить себе серед публічних гравців: планується вихід на IPO, а спеціалістів мотивують також опціонами. За останньою оцінкою (2023 рік), вартість Fintech Farm перевищує $100 млн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Dubidoc Дмитра Дубілета запустив нову функцію для бізнесу

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

Dubidoc Дмитра Дубілета запустив новий сервіс для бізнесу

Джерело: Scroll.Media.