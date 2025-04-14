close-btn
PaySpaceMagazine

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

14.04.2025 11:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Компанія Fintech Farm Дмитра Дубілета, яка спеціалізується на запуску необанків, вийшла на ринок Індії з Roarbank

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії Фото: facebook.com/dubilet, freepik.com

Про це компанія повідомила у своєму LinkedIn.

У пості наголошується, що за лічені дні в Roarbank зареєструвалося понад 100 000 клієнтів.

«Наша команда наполегливо працювала над запуском Roarbank, кредитного необанку в Індії, разом з нашим чудовим партнером, Unity Small Finance Bank, — заявили в Fintech Farm. — Зараз ми розпочали залучення наших перших клієнтів у закритому бета-тесті. Є ще деякі невеликі помилки, але в цілому все виглядає чудово. Перші відгуки від клієнтів дуже позитивні».

Клієнти банку можуть скористатися кредитним лімітом до 1,5 лакхів індійських рупій, отримати до 62 днів користування коштами без нарахування відсотків, щомісяця отримувати до 20% кешбеку в обраних категоріях покупок і заробляти до 7,5% річних на кошти на ощадному рахунку.

Цікаве по темі: Дубілет анонсував безкоштовний сервіс для обміну документами

У компанії додали, що після запуску продукту мають «амбітні плани щодо створення ще більш дивовижних продуктів та послуг для наших індійських клієнтів».

Fintech Farm, який запустився у 2020 році, співпрацює з середніми банками на ринках, що розвиваються, які хочуть створити необанківські додатки, але не мають цифрових ноу-хау. Дубілет каже, що стартап відрізняється від інших гравців на ринку банківських послуг, оскільки зосереджується на наданні операційної підтримки, а не регуляторних чи інфраструктурних послуг.

Нагадаємо, що Visa та Fintech Farm підписали меморандум про співпрацю. Вони співпрацюватимуть над розробкою інноваційних цифрових банківських рішень. Завдяки своєму продукту «Необанк у коробці» Fintech Farm допомагає традиційним банкам створювати та управляти цифровими банками, також відомими як необанки. Вони надають комплексні технології та експертизу для роздрібного та малого і середнього бізнесу. Однією з відмінних рис їхніх мобільних додатків є гейміфікація , яка значно знижує витрати на залучення клієнтів та підвищує їхню залученість.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Киргизстану

Dubidoc Дмитра Дубілета запустив новий сервіс для бізнесу

Дубілет запустив новий застосунок Flat Planet: чим корисний

Рубрики: FinTechБанкиСвітНовини
google news
Новини по темі
NovaPay представила три нові функції в оновленому застосунку 10.04.2025

NovaPay представила три нові функції в оновленому застосунку
Як впровадження цифрових оплат впливає на дохідність компаній — дослідження Visa 10.04.2025

Як впровадження цифрових оплат впливає на дохідність компаній — дослідження Visa
Kraken і Mastercard оголосили про співпрацю з метою впровадження крипти в Європі 09.04.2025

Kraken і Mastercard оголосили про співпрацю з метою впровадження крипти в Європі
Portmone.Billing: нова ера в управлінні рахунками для ОСББ, комунальних підприємств, тощо 09.04.2025

Portmone.Billing: нова ера в управлінні рахунками для ОСББ, комунальних підприємств, тощо
Регулятор в ЄС оштрафував Revolut на $3,8 млн 09.04.2025

Регулятор в ЄС оштрафував Revolut на $3,8 млн
Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів з України 08.04.2025

Revolut призупинив реєстрацію нових користувачів з України
Вибір редакції
Всі
Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози

 Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
ТОП статей 03.04.2025

Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
Останні новини
Сьогодні  11:40

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

 Сьогодні  10:20

НБУ змінив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 13.04.2025  14:00

Де в ЄС найкращі умови для проживання молоді

 13.04.2025  13:08

2 криптовалюти, ціна на які може злетіти

 13.04.2025  11:00

Як змінилася вартість ключових активів Кійосакі у 2025

 13.04.2025  10:00

Якою буде мінімальна зарплата у 2026 році

 12.04.2025  14:00

OpenAI оновлює ChatGPT: штучний інтелект тепер має пам’ять

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber