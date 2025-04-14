Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

Компанія Fintech Farm Дмитра Дубілета, яка спеціалізується на запуску необанків, вийшла на ринок Індії з Roarbank

Про це компанія повідомила у своєму LinkedIn.

У пості наголошується, що за лічені дні в Roarbank зареєструвалося понад 100 000 клієнтів.

«Наша команда наполегливо працювала над запуском Roarbank, кредитного необанку в Індії, разом з нашим чудовим партнером, Unity Small Finance Bank, — заявили в Fintech Farm. — Зараз ми розпочали залучення наших перших клієнтів у закритому бета-тесті. Є ще деякі невеликі помилки, але в цілому все виглядає чудово. Перші відгуки від клієнтів дуже позитивні».

Клієнти банку можуть скористатися кредитним лімітом до 1,5 лакхів індійських рупій, отримати до 62 днів користування коштами без нарахування відсотків, щомісяця отримувати до 20% кешбеку в обраних категоріях покупок і заробляти до 7,5% річних на кошти на ощадному рахунку.

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У компанії додали, що після запуску продукту мають «амбітні плани щодо створення ще більш дивовижних продуктів та послуг для наших індійських клієнтів».

Fintech Farm, який запустився у 2020 році, співпрацює з середніми банками на ринках, що розвиваються, які хочуть створити необанківські додатки, але не мають цифрових ноу-хау. Дубілет каже, що стартап відрізняється від інших гравців на ринку банківських послуг, оскільки зосереджується на наданні операційної підтримки, а не регуляторних чи інфраструктурних послуг.

Нагадаємо, що Visa та Fintech Farm підписали меморандум про співпрацю. Вони співпрацюватимуть над розробкою інноваційних цифрових банківських рішень. Завдяки своєму продукту «Необанк у коробці» Fintech Farm допомагає традиційним банкам створювати та управляти цифровими банками, також відомими як необанки. Вони надають комплексні технології та експертизу для роздрібного та малого і середнього бізнесу. Однією з відмінних рис їхніх мобільних додатків є гейміфікація , яка значно знижує витрати на залучення клієнтів та підвищує їхню залученість.

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