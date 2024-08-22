Fintech Farm Дмитра Дубілета оголосила про партнерство з Visa

Visa та Fintech Farm Дмитра Дубілета підписати меморандум про співпрацю. Вони співпрацюватимуть над розробкою інноваційних цифрових банківських рішень

Завдяки своєму продукту «Необанк у коробці» Fintech Farm допомагає традиційним банкам створювати та управляти цифровими банками, також відомими як необанки. Вони надають комплексні технології та експертизу для роздрібного та малого і середнього бізнесу. Однією з відмінних рис їхніх мобільних додатків є гейміфікація , яка значно знижує витрати на залучення клієнтів та підвищує їхню залученість, йдеться в пресрелізі компанії.

«Ми є великими шанувальниками людей Visa та технологій Visa, — говорить Дмитро Дубілет, співзасновник та генеральний директор Fintech Farm. — Разом ми можемо запропонувати партнерам Visa по-справжньому крутий та прибутковий необанкінг».

Це глобальне партнерство, яке поширюється на 90+ країн.

«Всі вони знаходяться в нашій півкулі, але я сподіваюсь, що згодом ми розширимо його і на решту планети, — додає Дубілет. — Останнім часом Visa займається далеко не лише картковим бізнесом. Вона розробляє або інвестує в різноманітні фінансові рішення для банків і кінцевих користувачів. А те, що розробляє Fintech Farm, ідеально доповнює цю екосистему».

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У Visa наголошують, що люблять працювати з інноваційними компаніями.

«Ми в Visa любимо працювати з інноваційними компаніями та цікавими технологіями. Ми об’єднуємося з Fintech Farm, щоб запропонувати передові цифрові банківські рішення і ми раді бачити, який трансформаційний вплив ця співпраця матиме на майбутнє банківської справи», — сказав Саїд Хасан Казмі, віце-президент та керівник відділу цифрових партнерств у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці компанії Visa.

Fintech Farm — це лондонська компанія з українським корінням, яка запускає необанки у партнерстві з традиційними місцевими банками. Минулого року перший необанківський проект компанії — Leobank в Азербайджані — досяг 1 млн активних клієнтів, а в’єтнамський Liobank успішно вийшов на стадію масштабування. Цього року «фермери» запускають необанки в Індії та кількох інших країнах Азії

Компанія була заснована у 2020 році українцями Дмитром Дубілетом, Ніком Безкровним та Олександром Витязем.

Нагадаємо, що Дубілет анонсував безкоштовний сервіс для обміну документами. Це — безкоштовний сервіс для підпису та обміну документами. Можуть користуватися всі українці — як для особистих справ, так і для бізнесу. Інтерфейс буде зрозумілий користувачам, адже він дуже схожий на Google Docs. У Dubidoc буде вебверсія, а також застосунки iOS і Android.

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