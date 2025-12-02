У СЕП запроваджується трекінг-сервіс платіжних операцій

Національний банк України з 1 грудня 2025 року запроваджує у системі електронних платежів НБУ (далі – СЕП) трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП)

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що це новий інформаційно-довідковий сервіс, який даватиме змогу фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів через СЕП – від моменту ініціювання до зарахування коштів. Для бізнесу це означає кращий контроль за виконанням розрахунків із контрагентами, для громадян – зрозумілий та зручний інструмент моніторингу власних платежів.

Користувачі (як платники, так і отримувачі коштів) зможуть побачити статус платіжної операції (наприклад, ініційований, опрацьовується банком платника, очікує оброблення в СЕП, зарахований на рахунок отримувача тощо) та час проходження всіх її ключових етапів. Насамперед йдеться про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами / IBAN, у тому числі миттєві перекази, що здійснюються через СЕП.

Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних).

Починаючи з 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані:

формувати UETR для кожної платіжної операції, що виконується через СЕП;

надавати цей ідентифікатор платнику;

передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання такої операції.

«Завдяки трекінг-сервісу в СЕП клієнти отримають простий інструмент контролю за своїми платежами в реальному часі, а банки та інші надавачі платіжних послуг зможуть зменшити операційні витрати на з’ясування статусу переказів. Для Національного банку це ще один послідовний крок у напрямі розвитку сучасної, прозорої та сумісної з європейськими стандартами платіжної інфраструктури. Це також закладає основу для подальших інновацій у СЕП – від мультивалютності до глибшої інтеграції з європейськими платіжними системами та використання аналітики й штучного інтелекту під час оброблення платежів», – зазначив директор Департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк.

Довідково

Національний банк послідовно працює над розвитком СЕП як основи національної платіжної інфраструктури.

Перехід на нове покоління СЕП-4 на базі ISO 20022, запровадження миттєвих кредитових переказів та запровадження трекінг-сервісу (як складової дорожньої карти розвитку СЕП на 2025–2030 роки) створюють для користувачів якісно новий рівень прозорості, швидкості та зручності міжбанківських розрахунків.

Серед наступних кроків розвитку системи – мультивалютність, інтеграція з платіжною інфраструктурою SEPA для транскордонних переказів із країнами ЄС, розширення використання стандарту ISO 20022, надання прямого доступу до СЕП окремим небанківським надавачам платіжних послуг, а також впровадження сервісів оцінки ризиків платіжних операцій на основі сучасної аналітики та технологій штучного інтелекту.

