close-btn
PaySpaceMagazine

У СЕП запроваджується трекінг-сервіс платіжних операцій

02.12.2025 12:10
Ольга Деркач

Національний банк України з 1 грудня 2025 року запроваджує у системі електронних платежів НБУ (далі – СЕП) трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП)

У СЕП запроваджується трекінг-сервіс платіжних операцій

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що це новий інформаційно-довідковий сервіс, який даватиме змогу фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів через СЕП – від моменту ініціювання до зарахування коштів. Для бізнесу це означає кращий контроль за виконанням розрахунків із контрагентами, для громадян – зрозумілий та зручний інструмент моніторингу власних платежів.

Користувачі (як платники, так і отримувачі коштів) зможуть побачити статус платіжної операції (наприклад, ініційований, опрацьовується банком платника, очікує оброблення в СЕП, зарахований на рахунок отримувача тощо) та час проходження всіх її ключових етапів. Насамперед йдеться про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами / IBAN, у тому числі миттєві перекази, що здійснюються через СЕП.

Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних).

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Починаючи з 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані:

  • формувати UETR для кожної платіжної операції, що виконується через СЕП;
  • надавати цей ідентифікатор платнику;
  • передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання такої операції.

«Завдяки трекінг-сервісу в СЕП клієнти отримають простий інструмент контролю за своїми платежами в реальному часі, а банки та інші надавачі платіжних послуг зможуть зменшити операційні витрати на з’ясування статусу переказів. Для Національного банку це ще один послідовний крок у напрямі розвитку сучасної, прозорої та сумісної з європейськими стандартами платіжної інфраструктури. Це також закладає основу для подальших інновацій у СЕП – від мультивалютності до глибшої інтеграції з європейськими платіжними системами та використання аналітики й штучного інтелекту під час оброблення платежів», – зазначив директор Департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк.

Довідково

Національний банк послідовно працює над розвитком СЕП як основи національної платіжної інфраструктури.

Перехід на нове покоління СЕП-4 на базі ISO 20022, запровадження миттєвих кредитових переказів та запровадження трекінг-сервісу (як складової дорожньої карти розвитку СЕП на 2025–2030 роки) створюють для користувачів якісно новий рівень прозорості, швидкості та зручності міжбанківських розрахунків.

Серед наступних кроків розвитку системи – мультивалютність, інтеграція з платіжною інфраструктурою SEPA для транскордонних переказів із країнами ЄС, розширення використання стандарту ISO 20022, надання прямого доступу до СЕП окремим небанківським надавачам платіжних послуг, а також впровадження сервісів оцінки ризиків платіжних операцій на основі сучасної аналітики та технологій штучного інтелекту.

Нещодавно ми також писали, що НБУ виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку ТОВ «ФК «Є Гроші» і оштрафував компанію на загальну суму 2 844 586 грн, також до фінустанови застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїНБУ
google news
Новини по темі
Які зміни відбулись у небанківському фінансовому секторі України у 2025 02.12.2025

Які зміни відбулись у небанківському фінансовому секторі України у 2025
НБУ оштрафував небанківську фінкомпанію 02.12.2025

НБУ оштрафував небанківську фінкомпанію
Національний банк випустив нову пам’ятну монету 02.12.2025

Національний банк випустив нову пам’ятну монету
НБУ застосував захід впливу до Укрпошти 01.12.2025

НБУ застосував захід впливу до Укрпошти
НБУ оштрафував сервіс «Є Гроші» майже на 3 млн 01.12.2025

НБУ оштрафував сервіс «Є Гроші» майже на 3 млн
Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ 30.11.2025

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  16:20

Sony розробляє власний стейблкоїн

 Сьогодні  15:30

Які зміни відбулись у небанківському фінансовому секторі України у 2025

 Сьогодні  13:50

У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн

 Сьогодні  13:00

НБУ оштрафував небанківську фінкомпанію

 Сьогодні  12:10

У СЕП запроваджується трекінг-сервіс платіжних операцій

 Сьогодні  11:10

XRP втратив понад $13 млрд капіталізації усього за добу

 Сьогодні  10:10

Національний банк випустив нову пам’ятну монету

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.