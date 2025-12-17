НБУ оновить вимоги до внутрішнього аудиту та перелік ризиків для фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) оприлюднив для обговорення проєкт оновлених вимог до служби внутрішнього аудиту фінансової компанії / внутрішнього аудитора / головного внутрішнього аудитора фінансової компанії

Проєкт передбачає зміни до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії з метою імплементації фінансовими компаніями Глобальних стандартів внутрішнього аудиту, зокрема щодо:

звітування про результати внутрішніх аудиторських перевірок, а також забезпечення безперервності та постійного професійного розвитку;

комунікацій служби внутрішнього аудиту фінансової компанії з органом управління фінансової компанії;

планування діяльності;

вимог до внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту тощо.

Цікаве по темі: НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

Також у Проєкті розширено перелік ризиків у зв’язку з прийняттям Закону України «Про факторинг», що вводиться в дію 30 липня 2026 року.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій у строк до 26 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ оштрафував фінансову компанію. Захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 100 000,00 грн застосовано до ПРАТ «Європейський Страховий Альянс» за подання до Національного банку файлів звітності з порушенням строків, визначених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Раніше ми писали, що НБУ присвятив нову памʼятну монету одній із інноваційних розробок — «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат ‚Magura‘». За допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30.

Джерело: НБУ.