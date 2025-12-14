НБУ випустив нову памʼятну монету

Національний банк України (НБУ) присвятив нову памʼятну монету одній із інноваційних розробок — «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат ‚Magura‘»
За допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30.
Тож нова пам’ятна монета увічнює інженерну майстерність українських розробників зброї і бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння в цій війні.
Як виглядає монета
Монета має номінал 5 гривень. На її реверсі зображено стилізований надводний безпілотник «Magura», що розсікає морські хвилі. Угорі — сцена моменту знищення ворожого винищувача Су-30, яка підтверджує ефективну протидію ворогу на морі та в повітрі. Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України, єдиний спецпідрозділ якого «Groop 13» застосовував ці надводні безпілотники в бойових умовах під час реалізації своїх військових операцій.
На аверсі монети на матовому тлі зображено стилізований образ Магури — праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названий безпілотний катер «Magura».
Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.
Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор: Володимир Дем’яненко.
Як і коли можна придбати монету
Пам’ятна монета «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат ‚Magura‘» введена в обіг 12 грудня 2025 року.
Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 16 грудня 2025 року. Також придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів.
Джерело: НБУ.