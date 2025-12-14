close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ випустив нову памʼятну монету

14.12.2025 13:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) присвятив нову памʼятну монету одній із інноваційних розробок — «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат ‚Magura‘»

НБУ випустив нову памʼятну монету

Фото: t.me/nbu_ua

За допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30.

Тож нова пам’ятна монета увічнює інженерну майстерність українських розробників зброї і бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння в цій війні.

Як виглядає монета

Монета має номінал 5 гривень. На її реверсі зображено стилізований надводний безпілотник «Magura», що розсікає морські хвилі. Угорі — сцена моменту знищення ворожого винищувача Су-30, яка підтверджує ефективну протидію ворогу на морі та в повітрі. Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України, єдиний спецпідрозділ якого «Groop 13» застосовував ці надводні безпілотники в бойових умовах під час реалізації своїх військових операцій.

Цікаве по темі: НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов

На аверсі монети на матовому тлі зображено стилізований образ Магури — праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названий безпілотний катер «Magura».

Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор: Володимир Дем’яненко.

Як і коли можна придбати монету

Пам’ятна монета «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат ‚Magura‘» введена в обіг 12 грудня 2025 року.

Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ  розпочнеться з 16 грудня 2025 року. Також придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Як змінився ринок небанківських фінпослуг у листопаді — НБУ

НБУ планує змінити деякі умови функціонування фінкомпаній

Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ випустила пам’ятну монету на честь СБУ та спецоперації «Павутина» 13.12.2025

НБУ випустила пам’ятну монету на честь СБУ та спецоперації «Павутина»
НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов 12.12.2025

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% 11.12.2025

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Як змінився ринок небанківських фінпослуг у листопаді — НБУ 11.12.2025

Як змінився ринок небанківських фінпослуг у листопаді — НБУ
НБУ планує змінити деякі умови функціонування фінкомпаній 11.12.2025

НБУ планує змінити деякі умови функціонування фінкомпаній
Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев 10.12.2025

Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування

 Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
Останні новини
Сьогодні  13:00

НБУ випустив нову памʼятну монету

 Сьогодні  11:30

OpenAI представила нову модель ChatGPT

 Сьогодні  10:00

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація

 13.12.2025  11:30

НБУ випустила пам’ятну монету на честь СБУ та спецоперації «Павутина»

 13.12.2025  10:00

Уряд розширив можливості українського бізнесу

 12.12.2025  18:10

Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів — Опендатабот

 12.12.2025  16:50

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.