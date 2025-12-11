close-btn
НБУ планує змінити деякі умови функціонування фінкомпаній

11.12.2025 10:10
Микола Деркач

Національний банк України пропонує до обговорення проєкт змін щодо авторизації надавачів фінансових послуг та фінансових платіжних послуг (далі – Проєкт)

НБУ планує змінити деякі умови функціонування фінкомпаній

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

У Проєкті передбачено зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг та Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, зокрема:

  • приведення авторизаційних умов у відповідність із Законом України «Про рейтингування»;
  • удосконалення процедури оцінки фінансового / майнового стану власників істотної участі у надавачі фінансових послуг, зокрема пайового інвестиційного фонду, при набутті істотної участі в надавачі компанією з управління активами за рахунок коштів та в інтересах такого фонду;
  • удосконалення порядку отримання дозволу на включення внеску до капіталу фінансової установи, у тому числі визначення розрахунку власних коштів інвестора ‒ юридичної особи;

Читайте також: НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

  • заборону використання торговельних марок надавачів фінансових послуг, яких виведено з ринку шляхом примусового анулювання їх ліцензії;
  • встановлення нових ознак небездоганної ділової репутації особи, пов’язаних з проведенням операцій на ринках капіталу;
  • встановлення порядку погодження збільшення статутного капіталу страховика за рахунок емісійного доходу;
  • визначення дати подання до Нацбанку документів про збільшення статутного капіталу тощо.

Ознайомитися з Проєктом можна за посиланням:

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій у строк до 19 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що Рада Національного банку на засіданні 5 грудня 2025 року призначила заступником голови НБУ Володимира Лепушинського. На цій посаді Володимир Лепушинський здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Монетарна стабільність». Він приступив до виконання обов’язків з 8 грудня 2025 року.

